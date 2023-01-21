Исполняющий обязанности министра Лозинский задержан на взятке и уже уволен: подробности
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Заместитель министра попался на взятке в почти полмиллиона долларов
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали и.о. и заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, уголовное расследование было начато в сентябре 2022 года по статьям о злоупотреблении служебным положением (ст. 364) и получения взятки в особо крупном размере (ст.368)
Издание отмечает, что согласно данным источников, Лозинский был задержан за получение взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 миллиарда гривен.
Информацию о задержании подтвердила пресс-служба Мининфраструктуры, где сообщили, что министерство всецело помогает следствию.
"Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено Вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине 21 января произошел еще один громкий скандал с правительством. Журналисты выяснили, что Минобороны в ряде областей закупает продукты для ВСУ в среднем в два-три раза выше рыночной стоимости.