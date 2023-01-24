Ще один український заступник міністра подав у відставку

Після корупційного скандалу із заступником міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозінського стало відомо, що у відставку подав також його колега Іван Лукеря.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши фотографію відповідної заяви.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, у міру політичних та бюрократичних обставин співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", — написав Лукеря.

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