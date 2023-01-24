Еще один украинский замминистра подал в отставку

Чиновник назвал причину отставки

После прогремевшего крупного коррупционного скандала с Василием Лозинским стало известно, что в отставку подал также его коллега — заместитель министра развития общин территорий Иван Лукеря.

Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив фотографию соответствующего заявления.

По словам Лукери, его отставка никак не связана с произошедшем скандалом. Данное решение было им принято еще в начале текущего года.

"Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", — написал Иван Лукеря.

В этом же посте он также поблагодарил за совместную работу своих коллег.

"Благодарю коллег и партнеров по правительству, парламенту, Офису президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов", — подчеркнул Лукеря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что и.о. и заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского задержали за получение взятки в размере 400 тысяч долларов (~15 млн грн) при закупке генераторов.