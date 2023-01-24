Кабмин уволил несколько замов министров и глав ОГА: все о волне отставок в Украине (обновляется)
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"Телеграф" рассказал все подробности сегодняшних отставок
В Украине произошел ряд важных изменений во власти, о чем ранее и писал "Телеграф", ссылаясь на собственные источники. Со своих должностей были уволены четыре заместителя министров, а также правительство согласовало увольнение пяти глав областных государственных администраций.
Так, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины были приняты решения об увольнении некоторых замминистров. В этот список попали:
- Вячеслав Шаповалов – заместитель Министра обороны Украины;
- Иван Лукеря – заместитель Министра развития общин и территорий Украины;
- Вячеслав Негода – заместитель Министра развития общин и территорий Украины;
- Виталий Музыченко – заместитель Министра социальной политики Украины.
Кроме того, были поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении следующих глав ОГА:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
На должность замминистра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
Вместе с тем утром 24 января заместитель Главы Офиса президента Кирилл Тимошенко официально заявил об уходе со своей должности. Он записал заявление об увольнении "по собственному желанию".
С поста заместителя Генпрокурора Украины ушел Алексей Симоненко, попавший в крупный скандал после отпуска в Испании на новогодние праздники.
Также 24 января министр обороны Алексей Резников подписал заявление заместителя минобороны Вячеслава Шаповалова о его уходе с должности.
Заместитель министра развития общин территорий Иван Лукеря ранее сообщал на своей странице в Facebook о том, что он также написал заявление об увольнении. При этом он отметил, что это никак не связано со скандалом с Лозинским.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с должности и.о. и заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры был уволен Василий Лозинский. Он был задержан на получении взятки при закупке генераторов, сумма которой составила 400 тысяч долларов.