Кабмин уволил несколько замов министров и глав ОГА: все о волне отставок в Украине (обновляется)

"Телеграф" рассказал все подробности сегодняшних отставок

В Украине произошел ряд важных изменений во власти, о чем ранее и писал "Телеграф", ссылаясь на собственные источники. Со своих должностей были уволены четыре заместителя министров, а также правительство согласовало увольнение пяти глав областных государственных администраций.

Так, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины были приняты решения об увольнении некоторых замминистров. В этот список попали:

Вячеслав Шаповалов – заместитель Министра обороны Украины;

– заместитель Министра обороны Украины; Иван Лукеря – заместитель Министра развития общин и территорий Украины;

– заместитель Министра развития общин и территорий Украины; Вячеслав Негода – заместитель Министра развития общин и территорий Украины;

– заместитель Министра развития общин и территорий Украины; Виталий Музыченко – заместитель Министра социальной политики Украины.

Кроме того, были поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении следующих глав ОГА:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

– Днепропетровская ОВА; Александра Старуха – Запорожская ОВА;

– Запорожская ОВА; Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

– Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

– Сумская ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

На должность замминистра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

Вместе с тем утром 24 января заместитель Главы Офиса президента Кирилл Тимошенко официально заявил об уходе со своей должности. Он записал заявление об увольнении "по собственному желанию".

С поста заместителя Генпрокурора Украины ушел Алексей Симоненко, попавший в крупный скандал после отпуска в Испании на новогодние праздники.

Также 24 января министр обороны Алексей Резников подписал заявление заместителя минобороны Вячеслава Шаповалова о его уходе с должности.

Заместитель министра развития общин территорий Иван Лукеря ранее сообщал на своей странице в Facebook о том, что он также написал заявление об увольнении. При этом он отметил, что это никак не связано со скандалом с Лозинским.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с должности и.о. и заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры был уволен Василий Лозинский. Он был задержан на получении взятки при закупке генераторов, сумма которой составила 400 тысяч долларов.