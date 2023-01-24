Заместитель генпрокурора потерял должность после отпуска в Испании: что известно

Чиновник уже написал заявление

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который попал в скандал с отдыхом в Испании на новогодние праздники, потерял свою должность.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем telegram-канале, добавив, что ближе к началу февраля стоит ждать еще нескольких перестановок руководстве страны.

Вместе с тем издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в СНБО сообщает, что Симоненко уже написал заявление по собственному желанию после того, как информация о его отдыхе просочилась в СМИ.

Стоит отметить, что в отдых заместитель генпрокурора поехал спустя несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом и призвал чиновников "умерить аппетиты". По данным журналистов, в Испании чиновник находился в течение 10 дней, которые он провел с семьей в курортном городе Марбелья.

Напомним, вечером 23 января Зеленский сообщил, что после совещания в СНБО поручил Кабмину разработать новый порядок выезда государственных чиновников за границу в военное время. Теперь им будет разрешено покидать пределы страны исключительно в служебных целях.