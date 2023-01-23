Новые подробности по Симоненко: на Новый год он ездил в Испанию несмотря на приказ Зеленского

Война и приказ президента — не повод не отдохнуть на курорте в Испании

Кататься на лыжах, пока солдаты наступают на фронте против страны-агрессора – это безумие, говорил в ходе своего обращения к парламенту Президент Владимир Зеленский. Тем не менее, не все чиновники прислушались к его совету поумерить аппетиты. Например, замгенпрокурора Алексей Симоненко через несколько дней после этого обращения взял отпуск и отправился на 10 дней в Марбелью в Испании, к жене и ребенку.

Об этом написало издание РБК-Украина.

"Извините, если кто-то из политического класса Украины думает, что когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление – это признак безумия. И таковых в политике не будет", — сказал тогда президент. Он также попросил "оставить дома свои личные амбиции, работать вместе в защиту нашего общего дома, работать вместе с государством так, как нужно для защиты нашей свободы, людей. И когда идет такая жестокая война – не время для политической партизанщины где-то здесь в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают", — также добавил глава государства.

Как стало известно из расследования журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, через несколько дней после этого Симоненко взял 10-дневный отпуск и отправился к семье в Испанию.

"Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграмме. По информации источников в правоохранительных органах, Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней. Выезд из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через пункт пропуска Краковец вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто", — написал журналист Украинской правды Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что издание Clutch признало Симоненко самым красивым политиком Украины. "По последним данным Французского исследовательского центра по изучению социальных связей, европейки предпочитают брюнетов. А если у этого брюнета еще стремительная карьера, умеет делать дорогие подарки своей любимой и цитировать классиков? Ни одна девушка не устоит перед этим "взрывным" сочетанием", — сказано в описании профиля Симоненко на сайте издания.