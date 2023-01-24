Заступник генпрокурора втратив посаду після відпустки в Іспанії: що відомо

Чиновник уже написав заяву

Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко, який потрапив у скандал із відпочинком в Іспанії на новорічні свята, втратив свою посаду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму telegram-каналі, додавши, що ближче до початку лютого варто чекати ще кількох перестановок у керівництві країни.

Водночас видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела у РНБО повідомляє, що Симоненко вже написав заяву за власним бажанням після того, як інформація про його відпочинок просочилася у ЗМІ.

Варто зазначити, що у відпочинок заступник генпрокурора поїхав через кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом і закликав чиновників "стримати апетити". За даними журналістів, в Іспанії чиновник перебував протягом 10 днів, які він провів із сім’єю у курортному місті Марбелья.

Нагадаємо, увечері 23 січня Зеленський повідомив, що після наради у РНБО доручив Кабміну розробити новий порядок виїзду державних чиновників за кордон у воєнний час. Тепер їм буде дозволено залишати межі країни виключно у службових цілях.