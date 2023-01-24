"До встречи": Тимошенко показал заявление об увольнении с ОП и выступил с прощальным словом

По мнению Тимошенко, нынешней власти удалось создать "самую мощную команду в стране"

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко официально подтвердил факт своего увольнения. Он продемонстрировал фотографию заявления "по собственному желанию", а также выразил благодарность всем, кто так или иначе причастен к организации им рабочего процесса.

Соответствующая публикация появилась в его официальном Telegram-канале. Следует отметить, что о возможных перестановках в команде Зеленского стало известно еще несколько дней назад, однако конструктив начался только на этой неделе.

Тимошенко поблагодарил многих, но возглавил этот список, конечно же, глава государства Владимир Зеленский. По мнению эксчиновника, именно доверие президента позволило ему делать каждый день добрые дела в своей должности.

"Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!" — отдельно отметил Кирилл Тимошенко.

Тимошенко сделал селфи с собственным заявлением на увольнение

Также он поблагодарил свою команду, директорат по региональной политике ОП, в целом всех украинцев за доверие и, конечно же, ВСУ — за борьбу и сохранение страны. Отдельную благодарность Тимошенко адресовал жене и сыну — "за понимание и поддержку".

Прощание же получилось весьма интересным, вроде бы с намеком на скорый возврат.

"Честь имею! До встречи!" – резюмировал он.

Тем временем на сайте президента уже появился официальный указ об увольнении Кирилла Тимошенко. Он вступил в действие с 23 января 2023 года.

Указ об увольнении Тимошенко

К слову, это не последние кадровые перестановки во власти, ожидающие Украину на этой неделе. Во-первых, на "выход" уже попросили одного из заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Телеграф подробно рассказывал, в чем дело.

Также нам удалось узнать, кто еще из министров претендует на увольнение и какие области могут скоро получить новых руководителей.