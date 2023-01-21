В столице скандал – “лицо ОПЗЖ” Херсона получило высокую должность, хоть и ненадолго

Чем известен и "прославился" экстренно уволенный первый замглавы "Киевгаза" Егор Устинов

В четверг, 19 января, в информационном пространстве случился скандал – стало известно о назначении первым заместителем "Киевгаза" экс-главы фракции запрещенной в Украине партии ОПЗЖ в Херсонском облсовете Егора Устинова. Работал он также и в облгосадминистрации и всюду запомнился откровенным отстаиванием "русского мира" и своего знакомого – народного депутата Украины все от той же ОПЗЖ Юрия Бойко.

Первыми шум о неблаговидном прошлом нового заместителя главы "Киевгаза" подняли Telegram-каналы. "Телеграф" решил разобраться в биографии Устинова.

Человек Юрия Бойко

Родился будущий замглавы "Киевгаза" в Горловке, откуда родом и его якобы покровитель — один из лидеров бывшего ОПЗЖ Юрий Бойко. По некоторым данным, мать Устинова просто одноклассница и бизнес-партнер Юрия Бойко.

Свою карьеру Егор Устинов строил в Херсонской области, причем довольно успешно – начав как заместитель в райгосадминистрации он сумел стать первым заместителем экс-губернатора Херсонщины Николая Костяка. Последнего, кстати, Офис генпрокурора Украины подозревает в государственной измене.

С 2012 года за Егором Устиновым числятся 6 попыток стать депутатом, причем три из них в Верховную Раду, и все неудачные. Из остальных трех попыток удачными были две – в 2015-м году в горсовет Херсона и в 2020-м в областной совет.

В том же 2015 году Устинов начал работать в КП "Херсонэлектротранс", позднее его возглавив. На период его работы на предприятии приходится скандалом с покупкой КП у ООО "Глобал Пром Импорт" разных товаров на полмиллиона гривен. При этом все покупки осуществлялись в обход системы "ProZorro". Впрочем, никаких последствий для депутата это не имело.

Возможным ответом на вопрос "почему?" было одно аудио, на котором уже позднее якобы сам Егор Устинов объяснял, что все "зарабатываемые" им деньги он делит с Юрием Анатольевичем — вероятно, Бойко. При этом сам Устинов берет столько, сколько ему скажет "старший товарищ" — 20%, 50%, все или ничего.

В ходе выборов в Херсонский областной совет в 2020-м году он шел уже номером №1 по списку ОПЗЖ и стал заместителем председателя главы Херсонского облсовета.

Должен был возглавить Херсон?

Будучи представителем ОПЗЖ, Устинов всячески отстаивал интересы "русского мира". По этой причине представители "Национального корпуса" требовали его отставки перед одной из сессий Херсонского облсовета.

Эксцессы, связанные с его позицией, в облсовете случались не раз.

На него составлялся протокол за нарушение ПДД при параде ретро-автомобилей, посвященном 9 мая.

По мнению же херсонского журналиста Константина Рыженко, Устинов должен был возглавить Херсон при его оккупации россиянами, когда он сидел в приемной горсовета и "чего-то явно ожидал".

Но в конце концов он покинул Херсон, где, правда, остался его отец Александр, и при оккупантах оставшийся директором Днепровского рынка. Местное издание "Украинский Юг" в июне утверждало, что он фактически рэкетировал херсонцев, пытавшихся что-то продать на рынке, заставляя платить ему дань.

"Всплыл" Егор Устинов уже в "Киевгазе", возможно, не без влияния Юрия Бойко, ведь глава правления предприятия Сергей Горовой – зять экс-лидера ОПЗЖ.

Впрочем, в самом "Киевгазе" поспешили уйти от скандала и уже 20 января официально заявили, что Егор Устинов у них работал до 12 января и был уволен. Правда, факт подобного сообщения уже после общественного резонанса заставляет подозревать, что уволен он мог быть, что называется, "задним числом".

Как сообщалось, 17 января Верховная Рада Украины лишила мандата народного депутата Алексея Ковалева — коллаборанта из "Слуги народа", — в связи с его смертью.