У столиці скандал – “обличчя ОПЗЖ” Херсона отримало високу посаду, хоч і ненадовго

Чим відомий і "прославився" екстрено звільнений з нової посади перший заступник голови "Київгазу" Єгор Устинов

У четвер, 19 січня, в інформаційному просторі стався скандал – стало відомо про призначення першим заступником "Київгазу" екс-глави фракції забороненої в Україні партії ОПЗЖ у Херсонській облраді Єгора Устинова. Працював він також і в облдержадміністрації і всюди запам’ятався відвертим відстоюванням "руського міра" та свого знайомого – народного депутата України все від тієї ж ОПЗЖ Юрія Бойка.

Першими шум про непристойне минуле нового заступника голови "Київгазу" підняли Telegram-канали. "Телеграф" вирішив розібратися в біографії Устинова.

Людина Юрія Бойка

Народився майбутній заступник голови "Київгазу" у Горлівці, звідки родом і його нібито покровитель — один із лідерів колишнього ОПЗЖ Юрій Бойко. За деякими даними, мати Устинова просто однокласниця та бізнес-партнер Юрія Бойка.

Свою кар’єру Єгор Устинов будував у Херсонській області, причому досить успішно – почавши як заступник у райдержадміністрації, він зумів стати першим заступником ексгубернатора Херсонщини Миколи Костяка. Останнього, до речі, Офіс генпрокурора України підозрює у державній зраді.

З 2012 року за Єгором Устиновим числяться 6 спроб стати депутатом, причому три з них у Верховну Раду, та всі невдалі. З решти трьох спроб вдалими були дві – у 2015-му році до міськради Херсона та 2020-го до обласної ради.

У тому ж 2015 році Устинов почав працювати в КП "Херсонелектротранс", згодом його очоливши. У період його роботи на підприємстві відбувається скандал із купівлею КП у ТОВ "Глобал Пром Імпорт" різних товарів на півмільйона гривень. При цьому всі покупки здійснювалися в обхід системи ProZorro. Втім, жодних наслідків для депутата це не мало.

Можливою відповіддю на запитання "чому?" було одне аудіо, на якому вже пізніше нібито сам Єгор Устинов пояснював, що всі гроші, які він заробляє, він ділить з Юрієм Анатолійовичем — ймовірно, Бойко. При цьому сам Устинов бере стільки, скільки йому скаже старший товариш — 20%, 50%, все чи нічого.

У ході виборів до Херсонської обласної ради у 2020 році він йшов уже номером №1 за списком ОПЗЖ і став заступником голови Херсонської облради.

Мав очолити Херсон?

Як представник ОПЗЖ, Устинов всіляко відстоював інтереси "руського міра". З цієї причини представники "Національного корпусу" вимагали його відставки перед однією із сесій Херсонської облради.

Ексцеси, пов’язані з його позицією, в облраді траплялися неодноразово.

На нього складався протокол за порушення правил дорожнього руху при параді ретро-автомобілів, присвяченому 9 травня.

На думку ж херсонського журналіста Костянтина Риженка, Устинов мав очолити Херсон при його окупації росіянами, коли він сидів у приймальні міськради та "чогось явно очікував".

Але врешті-решт він покинув Херсон, де, щоправда, залишився його батько Олександр, і за окупантів залишився директором Дніпровського ринку. Місцеве видання "Український Південь" у червні стверджувало, що він фактично займався рекетом херсонців, які намагалися щось продати на ринку, змушуючи платити йому данину.

"Сплив" Єгор Устинов уже в "Київгазі", можливо, не без впливу Юрія Бойка, адже голова правління підприємства Сергій Горовий – зять екслідера ОПЗЖ.

Втім, у самому "Київгазі" поспішили уникнути скандалу і вже 20 січня офіційно заявили, що Єгор Устинов у них працював до 12 січня і був звільнений. Щоправда, факт такого повідомлення вже після громадського резонансу змушує підозрювати, що звільнений він міг бути, як то кажуть, "заднім числом".

Як повідомлялося, 17 січня Верховна Рада України позбавила мандата народного депутата Олексія Ковальова — колаборанта з "Слуги народу" — у зв’язку з його смертю.