Новый рекордный минимум нардепов: Рада лишила мандата погибшего “слугу”-коллаборанта

Количество депутатов из необходимых 450 уменьшилось до 410 человек

В Верховной Раде Украины будет новый рекордный минимум народных депутатов. Коллаборанта из "Слуги народа" Алексея Ковалева лишили мандата в связи с его смертью.

Об этом сообщил в своем канале народный избранник Ярослав Железняк. Председатель парламента Руслан Стефанчук подтвердил эту информацию.

Железняк рассказал, что ВР уже получила копию свидетельства о смерти депутата-предателя пропрезидентской партии Алексея Ковалева. В ближайшее время его юридически лишат мандата. Это означает, что в ВРУ сформируется новый минимум народных депутатов — 410 человек. На сегодняшний день в правительстве и так рекордно мало депутатов — 411 человек из 450, прописанных в Конституции.

"От Председателя Парламента узнал, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Ковалева. Его скоро тоже юридически лишат мандата. Так что в Раде будет уже новый минимум-410 нардепов", — написал Железняк.

Отметим, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Верховная Рада может полноценно функционировать и голосовать. Чтобы внести изменения в Конституцию, нужно минимум 300 голосов народных депутатов, а для обычного кворума достаточно 226 голосов "за".

Позже Руслан Стефанчук опубликовал уже подписанный документ о лишении депутата мандата. Он добавил, что всех коллаборантов ждет такая же судьба.

"Подписал Приказ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ковалева. В связи с его смертью. Я не сочувствую", — написал Стефанчук.

Напомним, что Алексей Ковалев погиб в августе 2022 года. По официальной версии — коллаборанта застрелили из его же оружия в собственном доме. К слову, Ковалевв оказался единственным депутатом от "Слуги народа", который пошел на сотрудничество с врагом. После оккупации Херсонской области он вошел в состав фейкового "правительства" региона, который создали россияне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, депутат с российским паспортом сам сложил мандат. Андрей Аксенов отличился не одним скандалом в Верховной Раде.