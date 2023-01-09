С паспортом рф до сих пор был в Раде? Одиозный нардеп заявил о сложении мандата

Андрей Аксенов отличился скандалами в Верховной Раде.

Депутат Верховной Рады IX созыва Андрей Аксенов, который был организатором "референдума за ДНР", а затем стал нардепом на довыборах в Донецкой области в марте 2021 года, написал заявление о сложении мандата.

Об этом депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, это все тот же Аксенов, у которого был российский паспорт на момент избрания депутатом, который был мэром города Доброполье, представителем партии "Порядок", победившим на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, состоявшихся 28 марта 2021 года.

"Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте", — задал резонный вопрос Гончаренко.

Как заявлял ранее народный депутат от БПП Дмитрий Лубинец, Аксенов 25 июня 2014 года получил российский паспорт. Сам Аксенов отрицал приобретение гражданства России. Служба безопасности Украины также утверждала, что не располагала документальными данными о наличии у него российского паспорта, хотя ранее подавали соответствующую информацию о российском паспорте Аксенова в ЦИК Украины за подписью первого заместителя главы СБУ Р.Баранецкого, говорится на страничке Wikipedia, посвященной пророссийскому политику.

Как сообщал "Телеграф", скандал вокруг Аксенова с организацией незаконного референдума за переход "под крыло" группировки боевиков "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья) возник после того, как информацию об этом обнародовал журналист Денис Казанский. По его словам, Аксенова не заставляли организовывать "референдум ДНР". В тот момент город был под контролем местных проукраинских активистов, удерживавших ситуацию в Доброполье до прихода добробатов и ВСУ.

Напомним, что присягу нардепа Аксенов также принимал со скандалом. Он зачитывал текст присяги из ложи для гостей, потому что оппозиция заблокировала парламентскую трибуну.

Также напомним, это уже не первое заявление о сложении мандата от пророссийских политиков. В конце ноября-2022 заявление написала депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Юлия Левочкина.