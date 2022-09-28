От "Слуг народа" требуют отобрать мандат у депутата Холодова, уехавшего в Вену

"Слугу народа" Андрея Холодова встретили на улице австрийской столицы

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов должен предоставить публичные объяснения по поводу того, как ему во время военного положения в Украине удалось выехать в Вену и с какой целью. В случае если таких объяснений не будет, есть основания для прекращения его депутатских полномочий.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий. Он обратил внимание, что прошла уже неделя, когда стало известно, что Холодов уехал в Вену, но реакции на его действия нет ни от ДБР, ни от самой партии "Слуга народа".

На улицах австрийской столицы Холодова встретили журналисты "Украинской правды". Народный депутат гулял с семьей. Во время своих "венских каникул" он также пропустил заседание Верховной Рады.

"Считаю, что руководство "Слуги народа" обязано требовать от Холодова: 1. публичных объяснений его действий; 2. предоставления украинскому народу информации об обстоятельствах выезда за границу; 3. проинформировать о количестве пропущенных дней на рабочем месте в парламенте. В случае если это не будет сделано или будет сделано "на отцепись" — предоставить жесткую политическую оценку действиям Холодова, публично осудить его действия, прекратить депутатские полномочия "бойца венского батальона" и извиниться за него перед украинским народом", — отмечает Голобуцкий.

Он также указал, что с нынешними венскими каникулами Холодова "просто дежавю какое-то". В марте 2020 года – именно в те дни, когда президент Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домой в связи с закрытием границ из-за эпидемии Covid – нардеп улетел на Кипр и находился там все время. Тогда он пропустил несколько внеочередных заседаний парламента.

Андрей Холодов родом из Кременчуга Полтавской области. Бизнесмен. В списке "Слуги народа" прошел под номером 22. Заместитель главы комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике. Холодов является кумом Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука.