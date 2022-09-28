У "Слуг народу" вимагають відібрати мандат у депутата Холодова, який виїхав до Відня

"Слугу народу" Андрія Холодова зустріли на вулиці австрійської столиці

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов має надати публічні пояснення щодо того, як йому в час воєнного стану в Україні вдалося виїхати до Відня і з якою метою. У разі, якщо таких пояснень не буде, є підстави для припинення його депутатських повноважень.

Таку думку висловив політичний експерт Олексій Голобуцький. Він звернув увагу, що пройшов уже тиждень, коли стало відомо, що Холодов виїхав до Відня, але реакції на його дії немає ні від ДБР, ні від самої партії "Слуга народу".

На вулицях австрійської столиці Холодова зустріли журналісти "Української правди". Народний депутат гуляв зі сім'єю. Під час своїх "віденських канікул" він також пропустив засідання Верховної Ради.

"Вважаю, що керівництво "Слуги народу" зобов'язане вимагати від Холодова: 1. публічних пояснень його дій, 2. надання українському народу інформації про обставини виїзду за кордон, 3. поінформувати про кількість пропущених днів на робочому місці у парламенті. У разі якщо цього не буде зроблено або буде зроблено "на відчепись" – надати жорстку політичну оцінку діям Холодова, публічно засудити його дії, припинити депутатські повноваження "бійця віденського батальйону" і вибачитися за нього перед українським народом", — зазначає Голобуцький.

Він також вказав, що із нинішніми віденськими канікулами Холодова "просто дежавю якесь". У березні 2020 року – саме в ті дні, коли президент Володимир Зеленський закликав українців повертатися додому у зв'язку з закриттям кордонів через епідемію Covid – нардеп полетів на Кіпр і перебував там весь час. Тоді він пропустив кілька позачергових засідань парламенту.

Андрій Холодов родом із Кременчука Полтавської області. Бізнесмен. У списку "Слуги народу" пройшов під номером 22. Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Холодов є кумом Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука.