Скандальний нардеп відмовився від мандата: що відомо про любителя "ДНР" Андрія Аксьонова

Андрій Аксьонов відзначився скандалами у Верховній Раді.

Депутат Верховної Ради IX скликання Андрій Аксьонов, який був організатором "референдуму за ДНР", а потім став нардепом на довиборах у Донецькій області у березні 2021 року, написав заяву про складання мандата.

Про це депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання депутатом, був мером міста Добропілля, представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня 2021 року.

"Як взагалі людина, яка мала російський паспорт, могла знаходитися в українському парламенті", — поставив резонне запитання Гончаренко.

Як заявляв народний депутат від БПП Дмитро Лубінець, Аксьонов 25 червня 2014 року отримав російський паспорт. Сам Аксьонов заперечував набуття громадянства рф. Служба безпеки України також стверджувала, що не мала документальних даних про наявність у нього російського паспорта, хоча раніше надавала відповідну інформацію щодо російського паспорта Аксьонова до ЦВК України за підписом першого заступника голови СБУ Р. Баранецького, йдеться на сторонці Wikipedia, присвяченій проросійському політику.

Як повідомляв "Телеграф", скандал навколо Аксьонова з організацією незаконного референдуму за перехід "під крило" угруповання бойовиків "ДНР" у селищі Новодонецьке (окраїна Добропілля) виник після того, як інформацію про це оприлюднив журналіст Денис Казанський. За його словами, Аксьонова не змушували організовувати "референдум ДНР". На той момент місто було під контролем місцевих проукраїнських активістів, які утримували ситуацію у Добропіллі до приходу добробатів та ЗСУ.

Нагадаємо, що присягу нардепа Аксьонов також складав зі скандалом. Він зачитував текст присяги із ложі для гостей, оскільки опозиція заблокувала парламентську трибуну.

Також нагадаємо, це вже не перша заява про складання мандата від проросійських політиків. В кінці листопада-2022 заяву написала депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Юлія Льовочкіна.