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Организатор "референдума за ДНР" Аксёнов со скандалом принял присягу украинского нардепа

Организатор "референдума за ДНР" Аксёнов со скандалом принял присягу украинского нардепа
11:15 Сегодня Телеграф mrd.gov.ua

Новоизбранный народный депутат Андрей Аксёнов, избранный на промежуточных выборах по округу №50 (Донецкая область), в среду, 19 мая, принял присягу в Верховной Раде, хоть и не в стандартном формате.

Согласно онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, которая велась парламентским телеканалом "Рада", зачитывал текст присяги Аксёнов из ложи для гостей, а не с парламентской трибуны, как это обычно происходит.

Все дело в том, что с самого утра трибуну заблокировали депутаты от оппозиции, чтобы не дать ему зачитать присягу.

Перед этим первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что накануне уточнил у аппарата парламента и Центризбиркома, нет ли каких-либо юридических оснований, препятствующих присяге Аксёнова, и получил отрицательный ответ.

Во время зачитывания присяги заблокировавшие трибуну нардепы скандировали "Ганьба!"

Как сообщалось, Аксёнов, занимавший пост мэра Доброполья, баллотировался на довыборах в Раду от партии "Порядок" и победил, получив 65,46% голосов.

Вместе с тем, новоизбранный депутат, а тогда еще кандидат в нардепы попал в скандал после того, как журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что Аксёнов в 2014 году по собственной воле организовывал незаконный референдум за переход "под крыло" группировки боевиков "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполье).

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Скандал, Депутат, Присяга, Андрей Аксенов.
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