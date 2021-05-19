Организатор "референдума за ДНР" Аксёнов со скандалом принял присягу украинского нардепа

Новоизбранный народный депутат Андрей Аксёнов, избранный на промежуточных выборах по округу №50 (Донецкая область), в среду, 19 мая, принял присягу в Верховной Раде, хоть и не в стандартном формате.

Согласно онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, которая велась парламентским телеканалом "Рада", зачитывал текст присяги Аксёнов из ложи для гостей, а не с парламентской трибуны, как это обычно происходит.

Все дело в том, что с самого утра трибуну заблокировали депутаты от оппозиции, чтобы не дать ему зачитать присягу.

Перед этим первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что накануне уточнил у аппарата парламента и Центризбиркома, нет ли каких-либо юридических оснований, препятствующих присяге Аксёнова, и получил отрицательный ответ.

Во время зачитывания присяги заблокировавшие трибуну нардепы скандировали "Ганьба!"

Как сообщалось, Аксёнов, занимавший пост мэра Доброполья, баллотировался на довыборах в Раду от партии "Порядок" и победил, получив 65,46% голосов.

Вместе с тем, новоизбранный депутат, а тогда еще кандидат в нардепы попал в скандал после того, как журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что Аксёнов в 2014 году по собственной воле организовывал незаконный референдум за переход "под крыло" группировки боевиков "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполье).