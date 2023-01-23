Замглавы ОП Тимошенко написал заявление на увольнение: уже известно, кто займет его место

На место Кирилла Тимошенко могут назначить главу КОВА Алексея Кулебу

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Ранее источники "Телеграфа" сообщали, что в Офисе президента грядут кадровые перестановки, причем называлась и фамилия Тимошенко.

Истчоники "Украинской правды" в СНБО и Кабмине сообщают, что Кирилл Тимошенко уже написал заявление об освобождении с занимаемой должности.

Также стало известно предпоалагаемое имя его последователя. Вместо Кирилла Тимошенко на должность заместителя главы Офиса президента Украины могут назначить главу Киевской военной администрации Алексея Кулебу.

Кроме того, в отставку руководители военно-гражданских администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил кадровые изменения в правительстве и правоохранительной сфере. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что часть кадровых решений приняла сегодня, а часть будет принята завтра.

"Есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – по отношению к управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что исполняющий обязанности министра инфраструктуры Василий Лозинский будет уволен. НАБУ задержало его на взятке.