"Работаем дальше". Кубраков приказал провести аудит всех договоров Минрегиона, Лозинского уже уволили

Кубраков приказал провести ревизию всех договоренностей Минрегиона из-за задержания Лозинского

Минвосстановления инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем. Об этом на странице Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков.

"Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Напомним, вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", – написал министр.

Он напомнил, что Лозинский был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. дол. США. "Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", — говорится в сообщении.

"В конце декабря начался и продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой. Я поручил команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи. Работаем дальше", — подытожил Кубраков.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Он является доверенным лицом премьер-министра Дениса Шмыгаля. В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий, Шмигаль назначил Лозинского своим первым заместителем. То есть тесные связи Шмыгаля и Лозинского это не версия, это совершенно очевидный факт", — подчеркнул он.

"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Поскольку именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", — добавил Бутусов.