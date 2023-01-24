"До зустрічі": Тимошенко показав заяву про звільнення з ОП та виступив з прощальним словом

На думку Тимошенка, нинішній владі вдалося створити "найпотужнішу команду в країні"

Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко офіційно підтвердив факт свого звільнення. Він продемонстрував фотографію заяви "за власним бажанням", а також висловив подяку всім, хто так чи інакше був дотичним до організації ним робочого процесу.

Відповідна публікація з'явилася в його офіційному Telegram-каналі. Слід зазначити, що про ймовірні перестановки у команді Зеленського стало відомо ще кілька днів тому, однак конструктив почався лише цього тижня.

Тимошенко подякував багатьом, але очолив цей список, звісно ж, глава держави Володимир Зеленський. На думку ексчиновника, саме довіра президента дозволила йому робити щодня добрі справи на своїй посаді.

"Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла!" — окремо зазначив Кирило Тимошенко.

Тимошенко зробив селфі із власною заявою на звільнення

Також він подякував своїй команді, директорату з питань регіональної політики ОП, загалом всім українцям за довіру і, звичайно ж, ЗСУ — за боротьбу і збереження країни. Окрему подяку Тимошенко адресував дружині та сину — "за розуміння і підтримку".

Прощання ж вийшло вельми цікавим, начебто із натяком на швидке повернення.

"Честь маю! До зустрічі!" — резюмував він.

Тим часом, на сайті президента вже з'явився офіційний указ про звільнення Кирила Тимошенко. Він набув чинності з 23 січня 2023 року.

Указ про звільнення Тимошенка

До слова, це не останні кадрові перестановки у владі, які чекають на Україну цього тижня. По-перше, на "вихід" уже попросили одного із заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури — Василя Лозинського. "Телеграф" детально розповідав, у чому справа.

Також нам вдалося дізнатися, хто ще з міністрів претендує на звільнення та які області можуть скоро отримати нових очільників.