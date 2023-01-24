Скандал з Міноборони: нардеп озвучила два висновки зустрічі з Резніковим

Глава Міноборони запропонував нову систему закупівель харчування для військовослужбовців

Комітет ВР з питань антикорупційної політики заслухав міністра оборони Олексія Резнікова. Темою став скандал навколо закупівлі харчування Міноборони за завищеною вартістю.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила голова комітету ВРУ зі свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. За її словами, Резніков визнав помилки, які є у переліку продовольства.

Вікторія Сюмар розповіла, що чинна система закупівель харчування в МО передбачає купівлю послуги — забезпечити бійця 3500 ккал. А далі постачальник формує пакет продуктів, де є "зважені калорії", а вони вже складаються з дешевих ананасів та осетрів, яких немає в наявності, та дорогої картоплі, курятини та яєць, які масово споживаються у ЗСУ.

За її словами, по-перше, Олексій Резніков визнав, що у переліку продовольства із 400-позицій є помилки і не одна.

"Це не тільки про яйця в кілограмах і тонах, а й про багато інших позицій. Саме тому пішов заступник міністра Шаповалов", — резюмувала нардеп.

А, по-друге, міністр оборони пояснив, навіщо СБУ займатиметься цією справою. У цьому контексті йдеться про співробітників МО, які стали джерелом інформації для журналіста Юрія Ніколова. Їх і перевірять працівники Служби безпеки України.

Крім того, у Міністерстві розглядають іншу систему, в рамках якої сформують 52 види меню для військовослужбовців та закупівлі здійснюватимуться безпосередньо під ці меню. Але, за словами Вікторії Сюмар, проект розрахований на перспективу в 4-5 місяців і поки що незрозуміло, чи буде ця система закупівель прозоріша за попередню.

Нардеп заявила, що разом із колегою нардепом Анастасією Радіною та іншими зареєстрували закон про обов’язкове оприлюднення закупівельних цін на продукти харчування Міністерством оборони.

"Думаю, якщо скоротити перелік і включити публічні інструменти, то корупційних можливостей поменшає… Крок за кроком… Але точно треба рухатися в цьому напрямку, бо немає слів, який сором — мати такі скандали під час війни…", — резюмувала Вікторія Сюмар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що В’ячеслава Шаповалова звільнили з посади заступника міністра оборони через сканадал із закупівлями продовольства. Він сам написав заяву про звільнення, яку підписав Олексій Резніков.