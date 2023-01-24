Скандал с Минобороны: нардеп озвучила два вывода встречи с Резниковым

Глава Минобороны предложил новую систему закупок питания для военнослужащих

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушал министра обороны Алексея Резникова. Темой стал скандал вокруг закупок питания Минобороны по завышенной стоимости.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила председатель комитета ВРУ по свободе слова и информационной политики Виктория Сюмар. По ее словам, Резников признал ошибки, которые есть в перечне продовольствия.

Виктория Сюмар рассказала, что действующая система закупок питания в МО предполагает покупку услуги – обеспечить бойца 3500ккал. А дальше поставщик формирует пакет продуктов, где есть "взвешенные калории", а они уже состоят из дешевых ананасов и осетров, которых нет в наличии, и дорогостоящего картофеля, курятины и яиц, массово потребляемых в ВСУ.

По ее словам, во-первых, Алексей Резников признал, что в перечне продовольствия из 400-позиций есть ошибки и не одна.

"Это не только о яйцах в килограммах и тонах, но и многих других позициях. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов", — резюмировала нардеп.

А, во-вторых, министр обороны объяснил, зачем СБУ будет заниматься этим делом. В данном контексте идет речь о сотрудниках МО, которые стали источником информации для журналиста Юрия Николова. Их и проверят сотрудники Службы безопасности Украины.

Кроме того, в Министерстве рассматривают другую систему, в рамках которой сформируют 52 вида меню для военнослужащих и закупки будут осуществляться непосредственно под эти меню. Но, по словам Виктории Сюмар, проект рассчитан на перспективу в 4-5 месяцев и пока что непонятно, будет ли эта система закупок прозрачнее предыдущей.

Нардеп заявила, что вместе с коллегой нардепом Анастасией Радиной и другими зарегистрировали закон об обязательном обнародовании закупочных цен на продукты питания Министерством обороны.

"Думаю, если сократить перечень и включить публичные инструменты, то коррупционных возможностей станет меньше… Шаг за шагом… Но точно надо двигаться в этом направлении, потому что нет слов, какой стыд — иметь такие скандалы во время войны…", — резюмировала Виктория Сюмар.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Вячеслава Шаповалова уволили с должности зама министра обороны из-за сканадала с закупками продовольствия. Он сам написал заявление об уходе, которое подписал Алексей Резников.