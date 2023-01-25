Скандал із закупівлями в Міноборони: Резніков виступив з новою ідеєю

Міністр оборони анонсував реформу харчування у Збройних силах України

У зв’язку зі скандалом, що розгорівся навколо Міністерства оборони України через закупівлю продуктів для військових, міністр Олексій Резніков зробив чергове звернення до громадськості.

Він зазначив, що новим завданням зараз є створення правил, які допоможуть виключити можливість змов та зловживань між представниками бізнесу та начпродами військових частин. Про це міністр оборони Резніков написав на своїй сторінці у Facebook.

"Скажімо, нещодавно ДБР викрила історію, коли представник постачальника та начпрод розкрадали продовольство. Рішення я бачу в тому, щоб ввести до ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) і калорії. Це поширений у НАТО підхід", — підкреслив міністр.

За його словами, на засіданні антикорупційного комітету їм було озвучено зобов’язання запровадити меню протягом наступних 4 чи 5 місяців. Це завдання було поставлене як пріоритетне і його намагатимуться виконати швидше.

Для запуску цього процесу, як заявляє Резніков, він проситиме організувати спільне засідання двох комітетів, оскільки для цього буде необхідно сконцентрувати фахівців та забезпечити необхідний імпульс.

"Необхідно створити робочу групу, яка відпрацює за всіма вимірами – від процедури впровадження до змісту меню. Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, пологів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчуванням" у польових умовах на фронті та в пункті постійної дислокації. Весь цей масив потрібно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність поставок продовольства – безумовний пріоритет", — написав у своєму зверненні міністр.

До планів також входить і розробка веганського, халяльного та кошерного меню, а також меню християнської традиції. Оскільки на захисті України стоять люди з різних країн, у них має бути вибір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналісти видання ZN.UA одержали контракт угоди, укладеної Міністерством оборони для забезпечення продуктами військових частин у кількох областях країни. Як виявилося, ціни на харчові продукти були значно вищими за ті, які, наприклад, встановлені в супермаркетах. Найчастіше різниця становить приблизно 2-3 разу. Через це спалахнув великий скандал.

Пізніше у Міністерстві оборони України прокоментували цю інформацію та заявили, що опубліковані журналістами відомості вводять громадян в оману.