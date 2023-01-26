"Проведал корАлевскую семью": журналистка рассказала забавное о Тищенко и Таиланде

В сети опубликовали переписку Тищенка со своими бывшими сопартийцами

После наказания скандально известного нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, за его поездку в Таиланд во время войны, журналисты узнали о чем общался народный избранник со своими уже бывшими коллегами по партии.

Журналистка Соня Кошкина рассказала, что после того, как в СМИ разлетелась информация о поезде Тищенка в Таиланд нардеп сбросил в чат "Слуги народа" фотографию, на которой он показывает, как трудится за границей.

Под опубликованным снимком, по словам Кошкиной, Тищенко выразил свое недоумение по поводу скандала и заявил, что трудится согласно поставленным задачам.

"О чем мы вообще говорим ? (Тут он тегает Арахамію) ты же в курсе всех моих передвижений , я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи . ВЫ же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7 ..", — передает журналистка слова Тищенко (орфография сохранена).

Также он сказал, что проводит "титаническую работу" и вообще поехал в Таиланд по просьбе людей.

"Я провёл и провожу титаническую работу .. Был уже в разных странах . В Тае вообще нет посла , людей , украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал", — говорит Тищенко.

Нардеп отмечает, что в Таиланде он не на отдыхе и находится там проездом.

"Какое море ????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней , это просто П**дец знаете (отмечает Корниенко и Мотовиловца) все в курсе ! Все же были на нараде в ПАРКОВОМ )) или я один ..", — цитирует Тищенко журналистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время недавнего заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение, которое запрещает нардепам и другим чиновникам выезд за границу, кроме как в служебные командировки.