"Провідав корАлівську сім’ю": журналістка розповіла кумедне про Тищенка та Таїланд

У мережі опублікували листування Тищенка зі своїми колишніми сопартійцями

Після покарання скандально відомого нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка за його поїздку до Таїланду під час війни журналісти дізналися про що спілкувався народний обранець зі своїми вже колишніми колегами по партії.

Журналістка Соня Кошкіна розповіла, що після того, як у ЗМІ розлетілася інформація про поїзд Тищенка до Таїланду, нардеп скинув у чат "Слуги народу" фотографію, на якій він показує, як працює за кордоном.

Під опублікованим знімком, за словами Кошкіної, Тищенко висловив своє здивування скандалом і заявив, що працює згідно з поставленими завданнями.

"О чем мы вообще говорим ? (Тут он тегает Арахамію) ты же в курсе всех моих передвижений , я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи . ВЫ же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7 ..", — передає журналістка слова Тищенка (орфографія збережена).

Також він сказав, що проводить "титанічну роботу" і взагалі поїхав до Таїланду на прохання людей.

"Я провёл и провожу титаническую работу .. Был уже в разных странах . В Тае вообще нет посла , людей , украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал",, — каже Тищенко.

Нардеп зазначає, що у Таїланді він не на відпочинку і взагалі перебуває там проїздом.

"Какое море ????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней , это просто П**дец знаете (отмечает Корниенко и Мотовиловца) все в курсе ! Все же были на нараде в ПАРКОВОМ )) или я один ..", — цитує Тищенко журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час нещодавнього засідання Ради нацбезпеки та оборони України було ухвалено рішення, яке забороняє нардепам та іншим чиновникам виїзд за кордон, окрім як у службові відрядження.