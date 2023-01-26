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“Герой оборони Таїланду”: Тищенко знову потрапив до меми через "робочу" поїздку на курорт (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Микола Тищенко став героєм мемів через поїздку до Таїланду Новина оновлена 26 січня 2023, 21:31
Микола Тищенко став героєм мемів через поїздку до Таїланду. Фото Відкриті джерела

Поїздку нардепа до Таїланду висміяли в мережі і навіть надали йому жартівливі звання

Народний депутат України Микола Тищенко потрапив у черговий скандал через свою нібито робочу поїздку до Таїланду. На таку поведінку народного обранця відреагували не лише у фракції "Слуга народу", а й у мережі — Тищенко став героєм мемів.

Мережею ширяться фото та відео гумористичного характеру, на яких висміюють потягу Миколи Тищенка до Таїланду в розпал війни. Українському народному обранцю вже вручили віртуальну "медаль за оборону Пхукету" та звання "Героя оборони Таїланду". До речі, відомого ресторатора та нардепа вже звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які найгучніші провали Миколи Тищенко відомі громадськості. Його цитати теж ставали мемом у мережі.