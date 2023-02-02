Обшуки в будинку Коломойського породили хвилю мемів: зібрали найкращі

Користувачі мережі не залишили без уваги обшуки у відомого бізнесмена

У середу, 1 лютого, правоохоронці навідалися з обшуками до будинку бізнесмена Ігоря Коломойського у рамках розслідування справи про грошові махінації з підприємствами "Укрнафта" та "Укртатнафта", що не могло не залишитися непоміченим у мережі.

Відразу після цього користувачі інтернету оприлюднили безліч мемів про подію і почали жартувати з цього приводу.

Зокрема багато хто звернув увагу на те, в якому одязі Коломойський зустрів співробітників СБУ та Бюро економічної безпеки.

Згадали користувачі мережі та про фігурантів гучного скандалу з хлопцями з Івано-Франківська, які записували відео зі зґвалтуваннями несвідомих дівчат у Києві.

Також користувачі звернули особливу увагу на прядку в будинку Коломойського, яка потрапила до кадру.

Не оминули і злободенну тему мобілізації та видачі повісток.

Дісталося навіть канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який встиг прославитися нерішучістю у питаннях постачання військової техніки на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, у середу СБУ провела обшуки не лише у Коломойського, а й у колишнього глави МВС Арсена Авкова, нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара та кількох чиновників Міноборони.