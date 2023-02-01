В будинку Коломойського проводять обшук: ЗМІ з'ясували причини (фото)

Розслідування стосуються грошових махінацій на підприємствах, пов'язаних із нафтовидобуванням

У середу, 1 лютого, у будинку одіозного бізнесмена Ігоря Коломойського, позбавленого українського громадянства, проводяться обшуки. Повідомляється, що із правоохоронних органів задіяні представники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. За наявними даними, розслідування в рамках якого проходить перевірка стосується грошових махінацій із підприємствами "Укрнафта" і "Укртатнафта".

Інформацію підтвердили джерела "Української правди" у правоохоронних органах. Зазначається, що попередньо слідчі намагаються встановити винних у розтраті нафтопродуктів та 40 мільярдів гривень.

Окремо розглядаються також питання щодо ухилення від сплати митних платежів. Конкретна сума не розголошується, однак відомо, що вона може бути величезною.

Здається, Ігор Коломойський не надто задоволений візитом правоохоронців

Судячи з фото, Ігор Коломойський перебував вдома, коли до нього завітали представники СБУ та БЕБ. Найімовірніше, правоохоронці шукають документацію, яка могла б пов'язати бізнесмена із розслідуванням.

Слідчі дії тривають

Поки про результати слідчих дій офіційно невідомо.

Варто зазначити, що "Укрнафта" і низка інших підприємств, які пов'язані із українськими олігархами, відійшли у власність держави ще на початку листопада 2022 року. При цьому Коломойський відмовлявся давати будь-які коментарі щодо цього питання принаймні до завершення російсько-української війни.

При цьому, як писав "Телеграф", деякі із цих підприємств можуть повернутися назад до своїх власників. В якому разі це станеться, пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.