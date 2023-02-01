В будинку Коломойського проводять обшук: ЗМІ з'ясували причини (фото)
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Розслідування стосуються грошових махінацій на підприємствах, пов'язаних із нафтовидобуванням
У середу, 1 лютого, у будинку одіозного бізнесмена Ігоря Коломойського, позбавленого українського громадянства, проводяться обшуки. Повідомляється, що із правоохоронних органів задіяні представники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. За наявними даними, розслідування в рамках якого проходить перевірка стосується грошових махінацій із підприємствами "Укрнафта" і "Укртатнафта".
Інформацію підтвердили джерела "Української правди" у правоохоронних органах. Зазначається, що попередньо слідчі намагаються встановити винних у розтраті нафтопродуктів та 40 мільярдів гривень.
Окремо розглядаються також питання щодо ухилення від сплати митних платежів. Конкретна сума не розголошується, однак відомо, що вона може бути величезною.
Судячи з фото, Ігор Коломойський перебував вдома, коли до нього завітали представники СБУ та БЕБ. Найімовірніше, правоохоронці шукають документацію, яка могла б пов'язати бізнесмена із розслідуванням.
Поки про результати слідчих дій офіційно невідомо.
Варто зазначити, що "Укрнафта" і низка інших підприємств, які пов'язані із українськими олігархами, відійшли у власність держави ще на початку листопада 2022 року. При цьому Коломойський відмовлявся давати будь-які коментарі щодо цього питання принаймні до завершення російсько-української війни.
При цьому, як писав "Телеграф", деякі із цих підприємств можуть повернутися назад до своїх власників. В якому разі це станеться, пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.