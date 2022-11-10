Коломойський відповів, чи боротиметься за "Укрнафту", яку забрала держава

До кінця війни жодних оцінок та коментарів Коломойського з приводу націоналізації компанії не буде

Бізнесмен Ігор Коломойський відреагував на ситуацію з націоналізацією компанії "Укрнафта".

Олігарх заявляє, що не має наміру "до кінця війни" коментувати історію навколо компанії "Укрнафта", яка була передана у власність держави на період воєнного стану. Про це він повідомив виданню LB.ua.

"Ніяких коментарів та оцінок до кінця війни", — заявив Коломойський журналістам.

Слова бізнесмена, очевидно, можна трактувати як натяк на те, що під час війни він не налаштований робити будь-які дії, але після закінчення військового стану може поборотися за компанію.

Нагадаємо, що в понеділок, 7 листопада, з’явилася інформація про те, що низка підприємств, включаючи "Укрнафту", співвласником якої є Ігор Коломойський, буде примусово відчужена у власність України.

З вечора 8 листопада центральний офіс ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці підприємства у Facebook.

Зазначимо, що у вересні 2022 року у Коломойського проводили обшуки детективи НАБУ. Обшук пройшов у справі про заволодіння майном та коштами "Укрнафти" у розмірі 13 млрд. грн. у цінах 2015 року.