Коломойский ответил, будет ли бороться за "Укрнафту", которую забрало государство

До конца войны никаких оценок и комментариев Коломойского по поводу национализации компании не будет

Бизнесмен Игорь Коломойский отреагировал на ситуацию с национализацией компании "Укрнафта".

Олигарх заявляется, что не намерен "до конца войны" комментировать историю вокруг компании "Укранафта", которая была передана в собственность государства на период военного положения. Об этом он сообщил изданию LB.ua.

"Никаких комментариев и оценок до конца войны", — заявил Коломойский журналистам.

Слова бизнесмена, очевидно, можно трактовать как намек на то, что во время войны он не настроен предпринимать какие-либо действия, но после окончания военного положения может побороться за компанию.

Напомним, что в понедельник, 7 ноября, появилась информация о том, что ряд предприятий, включая "Укрнафту", совладельцем которой является Игорь Коломойский, будут принудительно отчуждены в собственность Украины.

С вечера 8 ноября центральный офис ПАО "Укрнафта" был заблокирован вооруженными людьми. Сообщение об этом появилось на официальной странице предприятия в Facebook.

Отметим, что в сентябре 2022 года у Коломойского проводили обыск детективы НАБУ. Обыск прошел по делу о завладении имуществом и средствами "Укрнафты" в размере 13 млрд. грн в ценах 2015 года.