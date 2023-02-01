В доме Коломойского проводят обыск: СМИ выяснили причины (фото)

Расследования касаются денежных махинаций на предприятиях, связанных с нефтедобычей

В среду, 1 февраля, в доме одиозного бизнесмена Игоря Коломойского, лишенного украинского гражданства, проводятся обыски. Сообщается, что из правоохранительных органов задействованы представители Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности. По имеющимся данным, расследование в рамках которого проходит проверка касается денежных махинаций с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнефть".

Информацию подтвердили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах. Отмечается, что предварительно следователи пытаются установить виновных по растрате нефтепродуктов и 40 млрд гривен.

Отдельно рассматриваются также вопросы уклонения от уплаты таможенных платежей. Конкретная сумма не разглашается, но понятно, что она может быть большой.

Кажется, Игорь Коломойский не слишком доволен визитом правоохранителей

Судя по фото, Игорь Коломойский находился дома, когда его посетили представители СБУ и БЭБ. Скорее всего, правоохранители ищут документацию, которая могла бы связать бизнесмена с расследованием.

Следственные действия продолжаются

Пока о результатах следственных действий официально не известно.

Следует отметить, что "Укрнафта" и ряд других предприятий, связанных с украинскими олигархами, отошли в собственность государства еще в начале ноября 2022 года. При этом Коломойский отказывался давать какие-либо комментарии по этому вопросу, по крайней мере, до завершения российско-украинской войны.

При этом, как писал "Телеграф", некоторые из этих предприятий могут вернуться назад к своим владельцам. В каком случае это произойдет, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.

Добавим, что с "Укрнафтой" уже не первый день творятся непонятные дела. Так, Антимонопольный комитет наложил на компанию штраф в 4,7 млрд грн за сговор на рынке топлива, однако Окружной админсуд Киева отменил его, а Шестой апелляционный админсуд отклонил жалобу АМКУ на решение ОАСК. Еще ранее ОАСК разрешил контролируемой Коломойским "Укрнафте" не платить в госбюджет налог в 4,28 млрд грн.