Коломойський, Аваков та керівниця податкової зі списками бажань. Кого та чому зачепила хвиля обшуків

СБУ каже, що усіх фігурантів об’єднує шкода безпеці держави у різних сферах

Ранок 1 лютого почався з візиту СБУ та БЕБ додому до бізнесмена Ігоря Коломойського та ближче до обіду переріс у день обшуків та звільнень. Зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення всіх керівників митниці й "весняні посадки".

Правоохоронці також прийшли до:

Розповідаємо про кожну зі справ детальніше:

Деталі справи Коломойського

Сьогоднішнє розслідування стосується підозр у махінаціях навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти" — справи про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Топменеджменту "Укртатнафти" оголошено про підозри.

Обшуки у Ігоря Коломойського у Дніпрі

"Укрнафта" є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, до війни Forbes оцінював компанію у 1,5 млрд доларів, зараз — у 748 млн дол.

"Укртатнафта", яка контролює у найбільшого виробника нафтопродуктів країни, Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), зазнала збитків через обстріли заводу ракетами. Завод більше не працює.

Підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта" були основою бізнес-імперії неформальної групи "Приват" Коломойського та акціонера Геннадія Боголюбова. Як передає NV, Коломойського з партнерами заведено вважати власниками 42% акцій "Укрнафти". Контрольна частка — 50%+1 у НАК "Нафтогаз України", рештою власників є міноритарні акціонери. В "Укртатнафті" 60% акцій належали Коломойському з партнерами, 40% — у "Нафтогазу".

У вересні 2022-го року НАБУ і САП оголосили про підозру колишньому голові "Укрнафти" та 7 її колишнім співробітникам. Їх підозрюють у заволодінні майном та коштами компанії у 2015 році на 13,3 млрд грн. Також у вересні НАБУ вже проводило обшук у цій справі в Коломойського.

7 листопада 2022 року рішенням Ставки головнокомандувача "Укрнафта" та "Укртатнафта" примусово перейшли у власність держави, їх передали у підпорядкування Міністерству оборони. Таким чином держава скористалася можливістю вилучати приватну власність під час воєнного стану.

Обшуки на Кременчуцькому НПЗ у листопаді минулого року

9 листопада СБУ та БЕБ проводили обшуки на Кременчуцькому НПЗ за ч. 3 ст. 212 ("ухилення від сплати податків"). За їх даними, у 2019-2022 років були занижені податкові зобов’язання з акцизного податку, приховувалися фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від податків може становити понад 700 млн грн.

Окрім того, Антимонопольний комітет наклав на "Укрнафту" штраф у 4,7 млрд грн за змову на ринку палива, проте Окружний адмінсуд Києва скасував його, а Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу АМКУ на рішення ОАСК. До цього ОАСК дозволив контрольованій Коломойським "Укрнафті" не сплачувати до держбюджету податок у 4,28 млрд грн

Сьогодні СБУ повідомила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. гривень колишнім менеджментом. Протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів:

виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії,

ухилення ними від сплати податків,

створення заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Вадим Столар з ОПЗЖ

Нардеп Вадим Столар від забороненої ОПЗЖ, якого називають бійцем батальйону "Монако" через поїздки за межі країни під час війни, піддався обшукам СБУ у справі про фінансування тероризму.

Окрім того, депутат пов'язаний щонайменше із чотирма компаніями-забудовниками. А СБУ розслідує саме участь "окремих будівельних компаній" в легалізації коштів Медведчука, Тараса Козака та інших підсанкційних осіб.

СБУ ліквідовує схеми та канали легалізації коштів. Мова йде про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками. Кошти від продажу нерухомості йшли на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці.

Слідчі дії проводились за такими статтями:

▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

▪️ ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Також нагадаємо, що 21 січня Столара не випустили з України під час спроби виїхати за кордон. У прикордонників кажуть, що за нардепом зараз стоїть заборона на виїзд.

Столар є депутатом та членом комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Був депутатом Київської обласної ради V скликання від блоку "Наша Україна", депутатом Київської міськради VII скликання як самовисуванець у 2014 році.

Список бажань у податковій Києва

Пікантні деталі особистого життя з’ясувалися під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. Державне бюро розслідувань виявило списки бажань, які жінка готувала до 2018 та 2021 Нового року, де були:

у 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці;

заробити мільйон доларів (чиновниця не працює у бізнесі, а зарплатня не передбачає можливості накопичувати такі суми),

соболина шуба,

поїздка у Лондон,

годинник Breguet від коханого.

Результати обшуків у керівниці податкової Києва

Під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року, а також готівку у пакеті та годинники.

У ДБР відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів: Датій має три квартири в Києві вартістю приблизно в 1 млн доларів, будинок поблизу столиці за 200 тис. доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тис дол.

ДБР каже, що викрило чиновницю на "багатомільйонних незаконних схемах збагачення". Вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Внаслідок цього до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ДПС причетне до незаконного отримання відшкодування ПДВ, через що в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень.

Підозри чиновникам Міноборони

Також СБУ прийшла з обшуками до ексдиректора Департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у справі про купівлю неякісних бронежилетів на 123 млн гривень.

Хмельницькому вручили підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

▪️ ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Ранкові обшуки у експосадовців Міністерства оборони України

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.

Крім того, журналісти пишуть, що підозру отримав ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Його нібито підозрюють у тому, що внаслідок незаконних дій окремі підрозділи ЗСУ опинилися без засобів індивідуального захисту на понад 1 мільярд гривень.

Сьогоднішні корупційні підозри — досить давні. Обидва чиновники були звільнені з МОУ на минулому тижні, після нового скандалу навколо "золотих яєць Резнікова". За даними журналістів-розслідувачів, харчі закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази, а яйця вимірювали у кілограмах.

В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення, сам подав у відставку 24 січня. На наступний день стало відомо про звільнення Резніковим Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель.

Звільнення керівництва митниці та двох служб

Спочатку нардеп Олексій Гончаренко та Forbes повідомили, що Кабінет Міністрів звільнив керівний склад Державної митної служби. Мова йшла про:

виконувача обов'язків голови митниці Вячеслава Демченка ,

, першого заступника голови Олександра Щуцького ,

, заступника голови Руслана Черкаського.

Згодом Арахамія додав, що крім митників Кабмін звільнив також:

Юрія Сотника — з посади першого заступника голови Держлісагентства,

— з посади першого заступника голови Андрія Лордкіпанідзе — з посади заступника голови Держпродспоживслужби.

А ось щодо Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його не звільнено, відсторонено від виконання обов’язків.

Арахамія уточнив, що Руслана Черкаського не звільняли

Відомо, що митницю замість Демченка тимчасово очолить його заступник Сергій Звягінцев.

Обшуки в Авакова

Співробітники СБУ та ДБР здійснили обшуки у колишнього голови МВС Арсена Авакова, який очолював відомство з 2014 по 2021 рік.

Справа стосується падіння вертольота з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським у Броварах та закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

Правоохоронці дивилися контракти Airbus 6-річної давнини, які затверджувалися урядом і парламентом, однак документи були складені відповідно до всіх вимог, каже Аваков.

Арсен Аваков прокоментував обшуки у себе вдома, скріншот

Після падіння гвинтокрила 18 січня експерти почали звертати на проблемну модель вертольота Super Puma, які Україна закупила у Франції після 2018 року за каденції Авакова.

Проте в інших європейських країнах до технічних характеристик саме цієї моделі виникали питання. Там використовується коробка зміни швидкостей на навантаження у 7 тонн, а він нібито має навантаження у 11 тонн.

Зараз СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота), технічна несправність гелікоптера та диверсія.

Підозра Насалику

ДБР повідомило про підозру екс-очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, який обіймав посаду з 2016 до 2019 року, повідомили УП і "Бабель".

Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод з розмитнення газу на суму 1,5 млрд грн на користь компаній, пов’язаних із Дмитром Фірташем.

У 2019 році на незадекларовані кошти Насалика звертали увагу НАЗК та САП. Остання оголосила Насалику про підозру у тому, що він не задекларував $1,249 млн, але в результаті судової тяганини Конституційний суд визнав статтю про декларування невірогідної інформації неконституційною.

Підсумки обшуків

Генпрокурор Андрій Костін підсумував, що сьогодні підозри оголошені:

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалу за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Шаповалу за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості. Колишньому в.о. директора Департаменту держзакупівель Міноборони Хмельницькому — підозра за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (організовував закупівлю неякісних бронежилеті).

Хмельницькому — підозра за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (організовував закупівлю неякісних бронежилеті). Діючому працівнику Міноборони — підозра у заволодінні коштами та службовому підробленні (на посаді заступника директора підприємства ОПК, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіатехніки).

Ексміністра енергетики Насалика підозрюють у службовій недбалості — укладав збиткові для держави угоди на користь олігарха.

Насалика підозрюють у службовій недбалості — укладав збиткові для держави угоди на користь олігарха. В.о. першого заступника Голови Правління ПАТ "Укртатнафта" — підозра в умисному ухиленні від сплати податків за попередньою змовою із головним бухгалтером.

Посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі 40 тис. дол. США за махінації з землею.

Очільник СБУ Василь Малюк назвав сьогоднішні масштабні обшуки боротьбою із внутрішнім ворогом і сказав, що це лише початок. За його словами відпрацьовують осіб, які шкодять безпеці держави у різних сферах:

"… зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо", — заявив Малюк.

Як повідомляв "Телеграф", Коломойський насмішив соцмережі розгубленим виглядом у спортивному костюмі та капцях під час візиту СБУ.