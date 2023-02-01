"Все здійснюється!": голова податкової Києва стала героєм соцмереж через списки бажань

Частина бажань чиновниці все ж таки збулася

У ході обшуків у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій співробітники ДБР виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року.

Так, у першому списку бажань, який Датій приготувала до 2018 року, було зазначено, що вона мріяла про підвищення, поїздку до Лондона, соболину шубу та про годинник Breguet як подарунок від коханого чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Список бажань до 2021 року значно відрізнявся від минулого. У ньому Датій загадала собі посаду в.о. голови податкової служби столиці, відпочинок із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах, а також їй хотілося заробити мільйон доларів.

Варто зазначити, що у 2021 році вона стала заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а вже у 2022 році її бажання, зазначене у списку, збулося – Датій призначили в.о. начальника ДПС столиці.

Частина бажань Оксани Датій все ж таки збулася. Співробітники Державного бюро розслідувань досліджують спосіб життя в.о. голови податкової служби Києва, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Як з’ясувалося, Датій має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, два автомобілі вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

Зазначається також, що одна з машин вартістю близько 100 тисяч доларів записана на особистого водія Оксани Датій, прибутки якого за останні роки становили не більше 8 тисяч доларів США.

Водночас жінка має дорогі прикраси, виключно дорогий брендовий одяг, золотий годинник та елітні речі.

Як відреагувала мережа

Інформація про списки бажань Оксани Датій швидко рознеслася соціальними мережами й не змусила довго чекати бурхливої реакції користувачів.

Прокоментував перелік бажань народний депутат України Олексій Гончаренко. У своєму Telegram-каналі він опублікував її фотографію, на якій вона у сукні Dolce&Gabbana за 67 300 грн і з годинником на руці, про який мріяла.

Український блогер та громадський діяч Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі також прокоментував ситуацію.

"Цілком відірвані від реальності жлоби. І я ще дивуюся, чому це час від часу митники не пропускають товари для потреб ЗСУ або взагалі їх незаконно вилучають, були приклади", — написав він.

Частина користувачів соцмереж відреагували жартами на списки бажань Оксани Датій, але деякі все ж таки висловили своє обурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідера партії "Батьківщина" помітили на одному із пляжів у Дубаї у січні 2023 року. Мережа відразу відреагувала на відпочинок чиновниці за кордоном під час війни.