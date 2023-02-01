"Все исполняется!": глава налоговой Киева стала героем соцсетей из-за списков желаний

Часть желаний чиновницы все же сбылась

В ходе обысков у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий сотрудники ГБР обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году.

Так, в первом списке желаний, который Датий приготовила к 2018 году, было указано, что она мечтала о повышении, поездке в Лондон, соболиной шубе и о часах Breguet в качестве подарка от любимого молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Список желаний к 2021 году значительно отличался от прошлого. В нем Датий загадала себе должность и.о. главы налоговой службы столицы, отдых с мужем в Лондоне и на мальдивах, а также ей хотелось заработать миллион долларов.

Стоит отметить, что в 2021 году она стала замом начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а уже в 2022 ее желание, отмеченное в списке, сбылось — Датий назначили и.о. начальника ГНС столицы.

Часть желаний Оксаны Датий всё же сбылась. Сотрудники Государственного бюро расследований исследуют образ жизни и.о. главы налоговой службы Киева, который не соответствует уровню ее официальных доходов. Как выяснилось, Датий имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов США.

Отмечается также, что одна из машин стоимостью около 100 тысяч долларов записана на личного водителя Оксаны Датий, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

Вместе с тем женщина имеет дорогие украшения, исключительно дорогую брендовую одежду, золотые часы и элитные вещи.

Как отреагировала сеть

Информация о списках желаний Оксаны Датий быстро разнеслась по социальным сетям и не заставила долго ждать бурной реакции пользователей.

Прокомментировал список желаний народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он опубликовал ее фотографию, на которой она в платье Dolce&Gabbana за 67 300 грн и с часами на руке, о которых мечтала.

Украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram-канале также прокомментировал ситуацию.

"Совершенно оторваны от реальности жлобы. И я еще удивляюсь, почему это время от времени таможенники не пропускают товары для нужд ВСУ или вообще их незаконно изымают, бывали примеры", — написал он.

Часть пользователей соцсетей отреагировали шутками на списки желаний Оксаны Датий, но некоторые все же высказали свое негодование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидера партии "Батькивщина" заметили на одном из пляжей в Дубае в январе 2023 года. Сеть сразу же отреагировала на отдых чиновницы за границей во время войны.