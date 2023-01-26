Укр

Скандальную пограничницу, которая хвалилась горячими фото из Парижа, перевели на другую работу

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Иванна Плантовская Новость обновлена 26 января 2023, 18:52
Иванна Плантовская. Фото facebook.com/iva.ivanna.98

Скандал с Плантовской получил продолжение

Оскандалившегося пресс-офицера ГПСУ Иванну Плантовскую, которая хвасталась своим дорогим отдыхом в сети, перевели на другую должность. Теперь она не связанна с коммуникацией.

Так, по данным "Украинской правды", которая ссылается на свои источники в ведомстве, Плантовская была переведена на должность "не связанную с коммуникационными направлениями". Журналисты пишут, что офицер была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд.

Напомним, что скандал вокруг Плантовской возник после того, как она в Сети опубликовала свои фото с Парижа. Многие пользователи принялись критиковать пресс-офицера из-за неуместности, по их мнению, публикации во время войны кадров, демонстрирующих роскошь.

Однако позже соцсети обратили внимание на начальника девушки Сергея Мула. Он оказался не менее интересной личностью. Во время обысков у него нашли незадекларированное имущество, наличные в гривне и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии.

В ГПСУ также отреагировали на скандал с Плантовской. Там называли поведение девушки "недопустимым".

Напомним, ранее мы писали о том, что скандальный нардеп Николай Тищенко уехал в Таиланд во время войны. За это депутат дорого поплатился.

Теги:
#Украина #Скандал #Пограничники #ГПСУ