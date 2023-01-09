Скандал с одесской пограничницей в Париже: стало известно, что ее ждет

В ГПСУ назвали подобное поведение "недопустимым"

В отношении, попавшей в скандал пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванны Плантовской, будут приняты соответствующие решения в рамках действующего законодательства. В ведомстве заявили, что сразу отреагировали на ситуацию.

Так, в комментарии изданию УНИАН спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что "обидно", когда многие бойцы ведомства защищают нашу страну с оружием в руках и погибают за неё, есть сотрудники которые хвастаются своей роскошной личной жизнью. По словам спикера такое поведение является "недопустимым".

"Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства", — передает слова Демченко УНИАН.

Напомним, что скандал вокруг Плантовской возник после того, как она в Сети опубликовала свои фото с Парижа. Многие пользователи принялись критиковать пресс-офицера из-за неуместности, по их мнению, публикации во время войны кадров, демонстрирующих роскошь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в скандале с отпуском пограничницы появился новый главный герой.