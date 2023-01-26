Скандальну прикордонницю, яка хвалилася гарячими фото з Парижа, перевели на іншу роботу

Скандал із Плантовською отримав продовження

Оскандалившегося прес-офіцера ДПСУ Іванну Плантовську, яка хвалилася своїм дорогим відпочинком у мережі, перевели на іншу посаду. Тепер вона не пов’язана із комунікацією.

Так, за даними "Української правди", яка посилається на свої джерела у відомстві, Плантовську було переведено на посаду "не пов’язану з комунікаційними напрямками". Журналісти пишуть, що офіцера було переведено з Одеси до Житомирського прикордонного загону.

Нагадаємо, що скандал навколо Плантовської виник після того, як вона в Мережі опублікувала свої фото з Парижа. Багато користувачів почали критикувати прес-офіцера через недоречність, на їхню думку, публікації під час війни кадрів, що демонструють розкіш.

Однак згодом соцмережі звернули увагу на начальника дівчини Сергія Мула. Він виявився не менш цікавою особистістю. Під час обшуків у нього знайшли незадеклароване майно, готівку у гривні та іноземній валюті, а також паспорт громадянина Колумбії.

У ДПСУ також відреагували на скандал із Плантовською. Там називали поведінку дівчини "неприпустимою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандальний нардеп Микола Тищенко виїхав до Таїланду під час війни. За це депутат дорого поплатився.