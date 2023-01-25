"Нульова толерантність до корупції": Залужний відреагував на скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ

Головком прокоментував скандал, до якого потрапило Міністерство оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на скандал із закупівлями продуктів для українських захисників.

Як йдеться у повідомленні у його telegram-каналі, після початку вторгнення росії в Україну потреби ЗСУ почали стрімко зростати.

"Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості", — написав Залужний.

Він додав, що Міноборони та ЗСУ сповідують принципи нульової толерантності до корупції, а тому кожна інформація про її прояв має бути ретельно перевірена та отримати відповідну правову оцінку.

Водночас головком зазначив, що перекладання провини підлеглих на керівників не лише шкодить справі, а й суперечить управлінським принципам НАТО, на які хочуть перейти ЗСУ.

Нагадаємо, скандал почався через розслідування ZN.UA, журналісти якого дійшли висновку, що Міноборони закуповує продукти харчування для ЗСУ за цінами у 2-3 рази вищими від магазинних, що і стало причиною великого скандалу.

Зрештою, це призвело до відставок двох високопосадовців міністерства.