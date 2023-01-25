"Нульова толерантність до корупції": Залужний відреагував на скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ
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Головком прокоментував скандал, до якого потрапило Міністерство оборони
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на скандал із закупівлями продуктів для українських захисників.
Як йдеться у повідомленні у його telegram-каналі, після початку вторгнення росії в Україну потреби ЗСУ почали стрімко зростати.
"Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості", — написав Залужний.
Він додав, що Міноборони та ЗСУ сповідують принципи нульової толерантності до корупції, а тому кожна інформація про її прояв має бути ретельно перевірена та отримати відповідну правову оцінку.
Водночас головком зазначив, що перекладання провини підлеглих на керівників не лише шкодить справі, а й суперечить управлінським принципам НАТО, на які хочуть перейти ЗСУ.
Нагадаємо, скандал почався через розслідування ZN.UA, журналісти якого дійшли висновку, що Міноборони закуповує продукти харчування для ЗСУ за цінами у 2-3 рази вищими від магазинних, що і стало причиною великого скандалу.
Зрештою, це призвело до відставок двох високопосадовців міністерства.