"Нулевая толерантность к коррупции": Залужный отреагировал на скандал с закупками продуктов для ВСУ

Главком прокомментировал скандал, в который попало Министерство обороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на скандал с закупками продуктов для украинских защитников.

Как говорится в сообщении в его telegram-канале, после начала вторжения россии в Украину потребности ВСУ начали стремительно расти.

"Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве", — написал Залужный.

Он добавил, что Минобороны и ВСУ исповедуют принципы нулевой толерантности к коррупции, а потому каждая информация о ее проявлении должна быть тщательно проверена и получить соответствующую правовую оценку.

Вместе с тем главком отметил, что перекладывание вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые хотят перейти ВСУ.

Напомним, скандал начался из-за расследования ZN.UA, журналисты которого пришли к выводу, что Минобороны закупает продукты питания для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше магазинных, что и стало причиной крупного скандала.

В конечном итоге это привело к отставкам двух высокопоставленных чиновников министерства.