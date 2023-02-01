В столичной налоговой обыск ГБР: что известно

Следователи расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из госбюджета

С утра 1 февраля следователи Государственного бюро расследований проводят обыски у руководства столичной налоговой. На данный момент стали известные первые подробности.

Об этом передает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски ведутся, в частности, у исполняющего обязанности главы Налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в столице.

Источники "УП" передают, что следователи Госбюро расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета. Речь также идет о злоупотреблении властью и служебным положением представителей киевских налоговых.

Такие действия привели к тому, что более 30 млрд государственных средств попали в теневой оборот.

На момент выхода публикации в Государственном бюро расследований информацию о проведении обысков у руководства налоговых в Киеве не прокомментировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2022 года сотрудники НАБУ провели обыски в кабинете главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.