Суд вернул экс-замминистра обороны Миронюку $1млн, изъятый у него во время обыска по делу бронежилетов

Суд вернул фигуранту расследования о мошенничестве в Минобороны Миронюку изъятый почти миллион долларов

В Украине продолжают расследовать дела о злоупотреблениях на закупках Минобороны, и если сейчас на слуху кейс о закупке пищи для тыловых частей по завышенным ценам, то о некоторых других делах широкая публика несколько подзабыла. Но в одном из таких дел произошла странная подвижка, о котором пишет издание "Украинская правда". Дело в том, что Печерский райсуд Киева вернул фигуранту расследования о мошенничестве на закупках в Министерстве обороны экс-заместителю министра обороны Александру Миронюку изъятый правоохранителями почти миллион долларов.

Миронюк занимал должность заместителя министра обороны и курировал департамент закупок с 29 марта 2020 по 21 июля 2021 года. Сейчас он один из руководителей спецэкспортера оружия компании "Прогресс" (уточнение о новой должности Миронюка важно для понимания ситуации, которая далее описывается).

"Во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Постановлением следователя эти деньги признали вещественными доказательствами в уголовном производстве. И следователи сразу же обратились в суд, чтобы их арестовать", — пишет и добавляет, что арестовать эти деньги удалось не сразу.

Сам Миронюк утверждает, что деньги не его. Якобы он их одолжил в январе 2022 года у 86-летней жительницы Харькова Элеоноры Думиньш и даже предоставил суду соответствующий документ, удостоверенный нотариусом.

Заявление

Элеонора Думиньш — родственница основателей харьковского "ХАДО-холдинга", среди прочего занимающегося производством винтовок. Этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

"8 декабря 2022 Печерский суд дополнительно обязал полицию безотлагательно вернуть Миронюку его миллионы, ведь с них уже снят арест. Интересно то, что представители обвинения на это заседание вообще не пришли. А само постановление обнародовали тихо — под Новый год, 27 декабря", — говорится в материале.

По мнению журналистов УП, Миронюк может быть связан с мошенниками Дмитрием Буряком и Константином Кривопустом. Весной 2022 года они подписали в Турции контракт на поставку 30 тыс. бронежилетов. После этого они заставили турецкого поставщика выплатить им $580 тыс. и скрылись.

Дмитрий Буряк объявлен в розыск

Константин Кривопуст объявлен в розыск

Как пишет издание "Цензор.НЕТ", Буряк и Кривопуст весной 2022 года получили от Минобороны доверительное письмо на поставки оружия. Они договорились с руководством турецкой компании FarmTR Gida о закупке 30 тыс. бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 16,655 млн. евро и подписали соответствующий контракт. Минобороны внесло 100% предоплаты.

"После этого они еще раз пришли к турецкому поставщику с требованием отдать им $580 тыс. — мол, они сами поставят в Украину 1000 бронежилетов из 30 тыс. Турки согласились и заключили соответствующий контракт с указанной Буряком и Кривопустом фирмой Wallartis Solutions, зарегистрированной в Бахрейне. Она принадлежит пополам украинцу Михаилу Андруховичу и гражданину Бахрейна. Эта компания так и не завезла обещанную 1 тыс. бронежилетов. Завезла ли что-то турецкая компания — неизвестно. Через два месяца Минобороны подало заявление в полицию, там возбудили уголовное дело. Турецкие бизнесмены согласились вернуть Украине все 16,655 млн евро за контракт и пеню в размере 143,7 тысяч евро. Сейчас этот процесс продолжается. Буряка, Кривопуста и Андруховича объявили в розыск", — пишет издание.

Журналисты же УП предполагают, что мошенники для проведения сделки могли иметь связи с представителем Минобороны, и этим представителем может быть Миронюк: "Как вообще мошенники проникли в сверхсекретную и закрытую сферу оборонных поставок? Откуда они узнали о контракте, ходе соглашения, переводе денег? Могло ли это произойти, если бы кто-то им в этом не помогал внутри Министерства обороны?"