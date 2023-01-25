Суд повернув ексзаступнику міністра оборони Миронюку $1млн, вилучений у нього під час обшуку у справі бронежилетів

Суд повернув фігуранту розслідування про шахрайство в Міноборони Миронюку вилучений майже мільйон доларів

В Україні продовжують розслідувати справи про зловживання на закупівлях Міноборони, і якщо зараз на слуху кейс про закупівлю їжі для тилових частин за завищеними цінами, про деякі інші справи широка публіка дещо призабула. Але в одній з таких справ сталося дивне зрушення, про яке пише видання "Українська правда". Річ у тім, що Печерський райсуд Києва повернув фігуранту розслідування про шахрайство на закупках у Міністерстві оборони ексзаступнику міністра оборони Олександру Миронюку вилучений правоохоронцями майже мільйон доларів.

Миронюк обіймав посаду заступника міністра оборони та курував департамент закупівель з 29 березня 2020 року по 21 липня 2021 року. Зараз він — один із керівників спецекспортера зброї компанії "Прогрес" (уточнення про нову посаду Миронюка важливе для розуміння ситуації, що описується далі).

"Під час обшуків у Миронюка знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро. Постановою слідчого ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні. І слідчі одразу ж звернулися до суду, щоб їх арештувати", — пише видання і додає, що арештувати ці гроші вдалося не одразу.

Сам Миронюк твердить, що гроші не його. Нібито, він їх позичив у січні 2022 року у 86-річної жительки Харкова Елеонори Думіньш і навіть надав суду відповідний документ, засвідчений нотаріусом.

Заява

Елеонора Думіньш — родичка засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Цей холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", в якому до і після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк.

"8 грудня 2022 року Печерський суд додатково зобов'язав поліцію невідкладно повернути Миронюку його мільйони, адже з них уже знятий арешт. Цікаво те, що представники обвинувачення на це засідання взагалі не прийшли. А саму ухвалу оприлюднили тихо – під Новий рік, 27 грудня", — йдеться у матеріалі.

На думку журналістів УП, Миронюк може бути пов'язаний з шахраями Дмитром Буряком і Костянтином Кривопустом. Навесні 2022 року вони підписали в Туреччині контракт на постачання 30 тис. бронежилетів. Після цього вони змусили турецького постачальника виплатити їм $580 тис. і зникли.

Дмитро Буряк оголошений у розшук

Костянтин Кривопуст оголошений у розшук

Як пише видання "Цензор.НЕТ", Буряк та Кривопуст навесні 2022 року отримали від Міноборони довірчий лист на поставки зброї. Вони домовилися з керівництвом турецької компанії FarmTR Gіda про закупівлю 30 тис. бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 16,655 млн євро та підписали відповідний контракт. Міноборони внесло 100% передоплати.

"Після цього вони ще раз прийшли до турецького постачальника з вимогою віддати їм $580 тис. — мовляв, вони самі поставлять в Україну 1000 бронежилетів із 30 тис. Турки погодилися і уклали відповідний контракт зі вказаною Буряком та Кривопустом фірмою Wallartis Solutions, зареєстрованою в Бахрейні. Вона належить навпіл українцю Михайлу Андруховичу та громадянину Бахрейну. Ця компанія так і не завезла обіцяну 1 тис. бронежилетів. Чи завезла щось турецька компанія — невідомо. За два місяці Міноборони подало заяву в поліцію, там розпочали кримінальну справу. Турецькі бізнесмени погодилися повернути Україні всі 16,655 млн євро за контракт та пеню розміром 143,7 тисячі євро. Наразі цей процес триває. Буряка, Кривопуста та Андруховича оголосили в розшук", — пише видання.

Журналісти УП припускають, що шахраї для проведення оборудки могли мати зв’язки з представником Міноборони, і цим представником може бути Миронюк: "Як узагалі шахраї проникли в надсекретну й закриту сферу оборонних поставок? Звідки вони дізнались про контракт, перебіг угоди, перекази грошей? Чи могло б це відбутись, якби хтось їм у цьому не допомагав всередині Міністерства оборони?".