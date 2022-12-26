НАБУ проводит обыски в Днепре после скандала с фирмой фитнес-тренерши Резниченко - СМИ

Обыски также провели в ряде профильных департаментов Днепропетровской ОВА

С утра 26 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в рабочем кабинете главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, который осенью оказался в центре крупного скандала.

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства НАБУ/САП о "Большом строительстве" дорог в Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook рассказала автор и ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

"В Днепре с утра продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства НАБУ/САП о "Большом строительстве" дорог в Днепропетровской области, на котором фирма фитнес-тренерши и спутницы председателя ОВА Резниченко освоила уже более полутора миллиардов гривен всего за 2022 год", — пишет Седлецкая.

По ее словам, что данное уголовное производство было инициировано Антикоррупционной прокуратурой после выхода журналистских расследований "Схем" и "УП".

Журналистка отметила, что по информации трех источников, сотрудники НАБУ провели сегодня обыски в кабинете Резниченко и в ряде профильных департаментов Днепропетровской областной военной администрации.

"Обыски также провели по ряду других адресов, фигурирующих в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем"", — добавила Седлецкая.

В то же время журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники, передают, что следственные действия, в том числе, проходят в компании "Будинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно.

Также источники "УП" в правоохранительных органах сообщают, что обыски были проведены еще и у координатора офиса президента "Большого строительства" Юрия Голика. Обыски проводятся в коттеджном городке "Конык".

Напомним, что в ноябре "Схемы" и "Украинская правда" опубликовали расследования, связанные с тем, что Днепропетровская ОВА за время полномасштабной войны в Украине заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме "Будинвест инжиниринг", принадлежащей фитнес-тренеру и совместительству — совладелице компании, занимающейся ремонтом дорог Яне Хланте. Она в свою очередь отметилась совместными путешествиями с главой ДОВА Резниченко. Эти деньги из госбюджета должны быть потрачены на ремонт и эксплуатацию дорог в Днепропетровской области.