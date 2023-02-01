У столичній податковій обшук ДБР: що відомо

Слідчі розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ із держбюджету

З ранку 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівництва столичної податкової. На цей момент стали відомі перші подробиці.

Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що обшуки ведуться, зокрема, у виконувача обов’язків голови Податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у столиці.

Джерела "УП" передають, що слідчі Держбюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету. Йдеться також про зловживання владою та службовим становищем представників київських податкових.

Такі дії призвели до того, що понад 30 млрд державних коштів потрапили в тіньовий оборот.

На момент виходу публікації у Державному бюро розслідувань інформацію про проведення обшуків у керівництва податкових у Києві не прокоментували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2022 року співробітники НАБУ провели обшуки у кабінеті голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.