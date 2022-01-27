Укр

От 1540$ в сутки: украинская телеведущая похвасталась отдыхом в популярном отеле с жирафами (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Ведущая "Танцев со звездами-2021" с мужем-миллионером Алмазом Новость обновлена 27 января 2022, 22:28
Ведущая "Танцев со звездами-2021" с мужем-миллионером Алмазом

Иванна Онуфрийчук пребывает в 5-звездночном отеле в Кении

Ведущая развлекательного проекта "Танцы со звездами-2021" Иванна Онуфрийчук, которую певица Тина Кароль назвала "проплаченной", находится в отпуске вместе со своим мужем, казахским миллионером Алмазом.

Почти две недели 35-летняя украинская звезда, которая может себе позволить внедорожник стоимостью 3 млн грн, пребывает с возлюбленным в одном из самых дорогих гостиниц Кении Giraffe Manor, на территории которой разводят настоящих жирафов. Там ей удалось покормить милых великанов.

Стоит добавить, что кенийская ферма, которая располагается в пригороде Найроби, — заповедная зона, целью которой является сохранение жирафов Ротшильда. Как пишет туроператор Just Go, за номер на двоих в усадьбе Giraffe Manor придется отдать от 1200 до 1540 долларов, а это от 34 500 до 44 тысяч гривен.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук замужем за казахским миллионером Алмазом. Пара успела сыграть сразу две свадьбы. Одну из них на Мальдивах в начале 2021 года, а уже официально расписались в одном из ЗАГСов Киева 11 ноября. У невесты было два свадебных наряда.

Теги:
#Кения #Жирафы #Иванна Онуфрийчук
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