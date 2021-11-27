Стоят по 3 миллиона: на каких авто ездят Кухар, Онуфрийчук и Дорн

Среди украинских знаменитостей есть как любители классики, так и элитных автомобилей.

В 21 веке представить свою жизнь без машин уже не так и просто, ведь это наши помощники во многих сферах жизни. Особенно это касается автомобилей. Представьте, как бы сложно было добираться в нужное место пешком. Не видят свою жизнь без авто и украинские знаменитости.

На ютуб-канале "Телеканал LIVE" вышла программа "Викриття", в которой рассказали и показали автопарк звезд украинского шоу-бизнеса. А также и рассекретили стоимость любимых "лошадок" Екатерины Кухар, Иванны Онофрийчук, Ивана Дорна и других.

Известная прима-балерина, несменный судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар в "помощники" выбрала утонченный джип с элементами спорткара Porshe шоколадного цвета, стоимостью около 2,5 млн грн.

Екатерина Кухар признается, что очень любит водить

За Porshe как у кухар придется выложить немалую сумму

Новая ведущая "Танцев со звездами", украинская Золушка, покорившая сердце казахского бизнесмена, Иванна Онофрийчук рассекает столицей на подаренном внедорожнике Audi, вишневого цвета, стоимостью 3 млн грн.

Свой автомобиль Онофрийчук получила в подарок от любимого

Машина Онофрийчук самая дорогая из этой подборки

Популярная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы "KAZKA", также засветила свое авто. Певица владеет "настоящим американским" Jeep Compass, цвета кофе с молоком. За такую машинку придется выложить 1,5 млн грн.

Саша Зарицкая рассекает по Киеву на удобном внедорожнике Jeep

Если заказывать машину с США, то она выходит дешевле

Известный шоумен Дмитрий Коляденко уже 12 лет предан своему, очень похожему на Ферарри, яркому купе Hyundai. Стоимость машины Коляденка в разы меньше, чем у многих других селебритиз — всего 130 тыс. грн. Более того, он брал ее в кредит, да еще и одолжив деньги у своей экс-супруги Ирины Билык.

Деньги на первый взнос на машину Коляденко дала Билык

Старенький спорткар Коляденка - самый дешевый из подборки

Судья гипершоу "Маска", певец Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, также не изменяет своему уже старенькому пятисотому Мерседесу. Седан представительского класса Михаила уже достаточно устаревший, но выглядит по-прежнему круто. За такое авто (б/у вариант) сейчас нужно будет отдать около 250 тыс. грн.

Михаил Хома отдает предпочтение классике

На вторичном рынке стоимость такого автомобиля достигает 250 тыс грн

Популярный исполнитель Иван Дорн предпочел приобрести новенький внедорожник BMW X5, который по праву можно назвать суперкаром. Стоимость авто соответствующая — около 2,5 млн грн.

Иван Дорн решил приобрести новейший суперкар от BMW

Автомобиль Дона может сам парковаться и показывает дорогу прям на лобовом стекле

Ранее, "Телеграф" писал, какие автомобили находятся в автопарке Насти Каменских, Натальи Могилевской и Олега Винника.