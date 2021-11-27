Коштують по 3 мільйони: на яких авто їздять Кухар, Онуфрійчук та Дорн
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Серед українських знаменитостей є як шанувальники класики, так і елітних автомобілів.
У 21 столітті уявити своє життя без машин уже не так і просто, адже це наші помічники у багатьох сферах життя. Особливо це стосується автомобілів. Уявіть, як важко було б добиратися в потрібне місце пішки. Не бачать своє життя без авто та українські знаменитості.
На ютуб-каналі "Телеканал LIVE" вийшла програма "Викриття ", в якій розповіли та показали автопарк зірок українського шоу-бізнесу. А також розсекретили вартість улюблених "конячок" Катерини Кухар, Іванни Онофрійчук, Івана Дорна та інших.
Відома прима-балерина, незмінний суддя шоу "Танці із зірками" Катерина Кухар у "помічники" обрала витончений джип з елементами спорткара Porshe шоколадного кольору вартістю близько 2,5 млн грн.
Нова ведуча "Танців із зірками", українська Попелюшка, яка підкорила серце казахського бізнесмена, Іванна Онофрійчук розтинає столицею на подарованому позашляховику Audi, вишневого кольору вартістю 3 млн грн.
Популярна українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту "KAZKA", також засвітила своє авто. Співачка володіє "справжнім американським" Jeep Compass, кольором кави з молоком. За таку машинку доведеться викласти 1,5 млн грн.
Відомий шоу-мен Дмитро Коляденко вже 12 років відданий своєму, дуже схожому на Фераррі, яскравому купе Hyundai. Вартість машини Коляденка в рази менша, ніж у багатьох інших селебрітіз — лише 130 тис. грн. Щобільше, він брав її в кредит, та ще й позичив гроші у своєї ексдружина Ірини Білик.
Суддя гіпершоу "Маска", співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, також не зраджує свого вже старенького п’ятисотого Мерседеса. Седан представницького класу Михайла вже досить застарілий, але виглядає, як і раніше, круто. За таке авто (вживаний варіант) зараз потрібно буде віддати близько 250 тис. грн.
Популярний виконавець Іван Дорн вважав за краще придбати новий позашляховик BMW X5, який по праву можна назвати суперкаром. Вартість авто відповідна – близько 2,5 млн грн.
Раніше "Телеграф" писав, які автомобілі знаходяться в автопарку Насті Каменських, Наталії Могилевської та Олега Винника.
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