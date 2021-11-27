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Коштують по 3 мільйони: на яких авто їздять Кухар, Онуфрійчук та Дорн

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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На яких авто їздять українські селебриті Новина оновлена 27 листопада 2021, 10:34
На яких авто їздять українські селебриті

Серед українських знаменитостей є як шанувальники класики, так і елітних автомобілів.

У 21 столітті уявити своє життя без машин уже не так і просто, адже це наші помічники у багатьох сферах життя. Особливо це стосується автомобілів. Уявіть, як важко було б добиратися в потрібне місце пішки. Не бачать своє життя без авто та українські знаменитості.

На ютуб-каналі "Телеканал LIVE" вийшла програма "Викриття ", в якій розповіли та показали автопарк зірок українського шоу-бізнесу. А також розсекретили вартість улюблених "конячок" Катерини Кухар, Іванни Онофрійчук, Івана Дорна та інших.

Відома прима-балерина, незмінний суддя шоу "Танці із зірками" Катерина Кухар у "помічники" обрала витончений джип з елементами спорткара Porshe шоколадного кольору вартістю близько 2,5 млн грн.

Катерина Кухар зізнається, що дуже любить водити
Катерина Кухар зізнається, що дуже любить водити
За Porshe як у кухар доведеться викласти чималу суму
За Porshe як у кухар доведеться викласти чималу суму

Нова ведуча "Танців із зірками", українська Попелюшка, яка підкорила серце казахського бізнесмена, Іванна Онофрійчук розтинає столицею на подарованому позашляховику Audi, вишневого кольору вартістю 3 млн грн.

Свій автомобіль Онофрійчук отримала у подарунок від коханого
Свій автомобіль Онофрійчук отримала у подарунок від коханого
Машина Онофрійчук найдорожча з цієї збірки
Машина Онофрійчук найдорожча з цієї збірки

Популярна українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту "KAZKA", також засвітила своє авто. Співачка володіє "справжнім американським" Jeep Compass, кольором кави з молоком. За таку машинку доведеться викласти 1,5 млн грн.

Саша Зарицька розтинає Києвом на зручному позашляховику Jeep
Саша Зарицька розтинає Києвом на зручному позашляховику Jeep
Якщо замовляти машину зі США, то вона виходить дешевше
Якщо замовляти машину зі США, то вона виходить дешевше

Відомий шоу-мен Дмитро Коляденко вже 12 років відданий своєму, дуже схожому на Фераррі, яскравому купе Hyundai. Вартість машини Коляденка в рази менша, ніж у багатьох інших селебрітіз — лише 130 тис. грн. Щобільше, він брав її в кредит, та ще й позичив гроші у своєї ексдружина Ірини Білик.

Гроші на перший внесок на машину Коляденко дала Білик
Гроші на перший внесок на машину Коляденко дала Білик
Старенький спорткар Коляденка — найдешевший з добірки
Старенький спорткар Коляденка — найдешевший з добірки

Суддя гіпершоу "Маска", співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, також не зраджує свого вже старенького п’ятисотого Мерседеса. Седан представницького класу Михайла вже досить застарілий, але виглядає, як і раніше, круто. За таке авто (вживаний варіант) зараз потрібно буде віддати близько 250 тис. грн.

Михайло Хома віддає перевагу класиці
Михайло Хома віддає перевагу класиці
На вторинному ринку вартість такого автомобіля досягає 250 тис. грн.
На вторинному ринку вартість такого автомобіля досягає 250 тис. грн.

Популярний виконавець Іван Дорн вважав за краще придбати новий позашляховик BMW X5, який по праву можна назвати суперкаром. Вартість авто відповідна – близько 2,5 млн грн.

Іван Дорн вирішив придбати новий суперкар від BMW
Іван Дорн вирішив придбати новий суперкар від BMW

 

Автомобіль Дона може сам паркуватися і показує дорогу прямо на лобовому склі
Автомобіль Дона може сам паркуватися і показує дорогу прямо на лобовому склі

Раніше "Телеграф" писав, які автомобілі знаходяться в автопарку Насті Каменських, Наталії Могилевської та Олега Винника.

Теги:
#Автомобіль #Знаменитості #Іван Дорн #Автопарк #Дмитро Коляденко #DZIDZIO #Катерина Кухар #Михайло Хома #Олександра Зарицька
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