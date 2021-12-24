Иванна Онуфрийчук едко ответила Тине Кароль на ее слова о "проплаченной ведущей"

В "1+1" заявили, что не смогли договориться с Кароль о зарплате

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала свой уход из проекта "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", заявив, что новая ведущая Иванна Онуфрийчук появилась там за деньги.

В ответ Иванна Онуфрийчук опубликовала только лаконичный пост у себя в Instagram.

"И пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем, теплом и жизнью вокруг", – написала девушка.

Отметим, после публикации интервью Тины Кароль новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук не комментировала ситуацию. Девушка сейчас отдыхает на Мальдивах и только публикует фото с отдыха.

Иванна Онуфрийчук отдыхает на Мальдивах

Позиция "1+1"

В то же время на ситуацию ответила пресс-служба "1+1" в комментарии для "КП в Украине".

На канале отметили, что камнем преткновения в переговорах с Тиной Кароль стал финансовый вопрос. В результате было принято решение пригласить новую ведущую, которой стала выпускница 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванна Онуфрийчук.

Кроме того, в пресс-службе канала заявляют, что несколько недель назад Тина Кароль обратилась к ним с предложением возобновить сотрудничество и пока они ведут переговоры.

Пока Тина Кароль появилась на сцене проекта "Голос країни" – она поддержала одну из участниц шоу и исполнила одну из своих песен в дуэте с девушкой. Информацию о появлении Кароль на проекте подтвердил продюсер шоу Владимир Завадюк, который опубликовал у себя в Instagram соответствующий пост.

Владимир Завадюк опубликовал фото с Тиной Кароль

Ранее "Телеграф" писал о еще одном скандале с Тиной Кароль – поклонники певицы раскритиковали ее за интервью пропагандистскому белорусскому каналу БелТА. Пользователи соцсетей обратили внимание на тот факт, что певица называет страну Белоруссия, при том, что жители этой страны отдают предпочтение названию Беларусь.

Также возмущение вызвало то, что певица в 2013-2014 гг постоянно выступала в России – в то время, когда уже начался конфликт на Донбассе и аннексия Крыма.