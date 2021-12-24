Іванна Онуфрійчук в'їдливо відповіла Тіні Кароль на її слова про "проплачену ведучу"

В "1+1" заявили, що не змогли домовитися з Кароль про зарплату

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала свій вихід із проекту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1", заявивши, що нова ведуча Іванна Онуфрійчук з’явилася там за гроші.

У відповідь Іванна Онуфрійчук опублікувала лише лаконічний пост у себе в Instagram.

"І поки хтось розводить плітки, ми насолоджуємося сонцем, теплом та життям навколо", — написала дівчина.

Зазначимо, після публікації інтерв’ю Тіни Кароль нова ведуча "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук не коментувала ситуацію. Дівчина зараз відпочиває на Мальдівах та лише публікує фото із відпочинку.

Іванна Онуфрійчук на Мальдівах

Позиція "1+1"

Водночас, на ситуацію відповіла прес-служба "1+1" у коментарі для "КП в Україні".

На каналі зазначили, що каменем спотикання у переговорах із Тіною Кароль стало фінансове питання. В результаті було прийнято рішення запросити нову ведучу, якою стала випускниця 1+1 media school (курс "Телеведучі") Іванна Онуфрійчук.

Крім того, у прес-службі каналу заявляють, що кілька тижнів тому Тіна Кароль звернулася до них із пропозицією відновити співпрацю і наразі вони ведуть переговори.

Поки Тіна Кароль з’явилася на сцені проекту "Голос країни" – вона підтримала одну із учасниць шоу та виконала одну зі своїх пісень у дуеті з дівчиною. Інформацію про появу Кароль на проекті підтвердив продюсер шоу Володимир Завадюк, який опублікував у себе в Instagram відповідний допис.

Володимир Завадюк опублікував фото з Тіною Кароль

Раніше "Телеграф" писав про ще один скандал із Тіною Кароль – шанувальники співачки розкритикували її за інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу БелТА. Користувачі соцмереж звернули увагу на той факт, що співачка називає країну Білорусія, при тому, що жителі цієї держави віддають перевагу назві Білорусь.

Також обурення викликало те, що співачка в 2013-2014 рр постійно виступала в Росії – у той час, коли вже почався конфлікт на Донбасі і анексія Криму.