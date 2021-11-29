Тіна Кароль дала інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу та розгнівала українців

Тіна Кароль поспілкувалася із представником "головного ЗМІ Лукашенка".

Українська співачка Тіна Кароль розгнівала українських користувачів мережі тим, що дала інтерв’ю найбільшому державному інформаційному агентству Білорусі БелТА. З погляду білоруських опозиційних ЗМІ та політиків, БелТА вважається пропагандистським ресурсом.

На ролик із Тіною Кароль звернула увагу блогер Анастасія Бакуліна у Твіттер.

"Мені все подобається, до чого це якісно завжди, і найсмачніше морозиво в Білорусії... Ми виготовили червону свою помаду тут, у Білорусії", — каже Кароль на відео.

Бакуліна ж у підписі до відео запитує, чому Кароль у розпал міграційної кризи дала інтерв’ю пропагандистському каналу, на якому, як зазначає блогер, інтерв’ю Кароль — чи не єдиний контент не про президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У коментарях до посту користувачі звернули увагу, що Тіна Кароль називає країну Білорусія, тоді як самі білоруси вважають за краще, щоб їхню країну називали Білорусь, а назву Білорусія частіше вживають російські ЗМІ.

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"Чому вона скрізь російською мовою говорить, вона ж із Франківська", "Дуже дивно, що нічого їй не було за те, що вона в 13-14-х роках їздила "на Москву", а потім повернулася в Україну", — пишуть користувачі у коментарях.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вже потрапляла у скандал через своє рішення брати участь у фестивалі "Слов’янський базар", який відбувається за підтримки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пізніше представники співачки спростували її намір брати участь у фестивалі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Тіна Кароль потрапила в скандал через недоречне вбрання на виступі.