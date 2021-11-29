Тина Кароль дала интервью пропагандистскому белорусскому каналу и разгневала украинцев

Тина Кароль пообщалась с представителем "главного СМИ Лукашенко".

Украинская певица Тина Кароль разгневала украинских пользователей сети тем, что дала интервью крупнейшему государственному информационному агентству Беларуси БелТА. С точки зрения белорусских оппозиционных СМИ и политиков, БелТА считается пропагандистским ресурсом.

На ролик с Тиной Кароль обратила внимание блогер Анастасия Бакулина в Твиттер.

"Мне все нравится, при чем это качественно всегда, и самое вкусное мороженое в Белоруссии… Мы изготовили красную свою помаду здесь, в Белоруссии", — говорит Кароль на видео.

Бакулина же в подписи к видео задается вопросом, почему Кароль в разгар миграционного кризиса дала интервью пропагандистскому каналу, на котором, как отмечает блогер, интервью Кароль — едва ли не единственный контент не о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

В комментариях к посту пользователи обратили внимание, что Тина Кароль называет страну Белоруссия, тогда как сами белорусы предпочитают, чтобы их страну называли Беларусь, а название Белоруссия чаще употребляют российские СМИ.

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"Почему она везде по-русски говорит, она же из Франковска", "Очень странно, что ничего ей не было за то, что она в 13-14-х годах ездила "на Москву", а потом вернулась в Украину", — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее Тина Кароль уже попадала в скандал из-за своего решения участвовать в фестивале "Славянский базар", который проходит при поддержке самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Позднее представители певицы опровергли ее намерение участвовать в фестивале.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Тина Кароль угодила в скандал из-за неуместного наряда на выступлении.